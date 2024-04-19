Çin hükümeti WhatsApp\'ı resmi olarak engelledi

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Çin hükümeti, WhatsApp uygulamasını resmi olarak engelleme kararı aldı. Üst düzey devlet yetkililerinin Apple yönetimine bildirdiği karardan sonra Çin'deki App Store'dan apar topar kaldırılan uygulamanın, ulusal güvenlik sırları açısından kritik bir tehlike arz ettiği iddia edildi.

Çeşitli ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen mesajlaşma aplikasyonunun, böylesine büyük bir pazarı kalıcı olarak kaybettiği takdirde büyük bir finansal darbe alacağı konuşuluyor. Zaten uzun bir süredir yerli WeChat firmasının domine ettiği ülkede, Amerikan şirketlerini pek de parlak bir gelecek beklemiyor.

ÇİN, WHATSAPP HAKKINDA ŞOK BİR KARAR ALDI

Facebook ve Instagram'dan sonra, WhatsApp da Çin yönetiminin gazabına uğradı. Son dönemde birçok yabancı sosyal medya uygulamasına engel getiren ülkenin, özellikle mesajlaşma aplikasyonlarından çok rahatsız olduğu biliniyordu. Ayrıca bu yasaklama kararından Threads platformu da etkilenecek.

TİKTOK'UN YASAKLANMASINA MİSİLLEME

Bu gelişmenin, Amerika'da TikTok'un kaldırılması için düzenlenen yasa tasarısına da bir misilleme olduğu konuşuluyor. Amerikan yönetimi bu sert tavrını sürdürdüğü sürece, Çin'in de Silikon Vadisi şirketlerine getirilen sınırlamaları daha da artıracağı iddia ediliyor.

Apple ise WhatsApp'ı Çin'deki uygulama mağazasından kaldırmak istemese de, ülke hükümetinin isteklerini harfiyen yerine getirmek zorunda olduğunu biliyoruz. Son dönemde ticari anlamda da ülkede zor günler geçiren marka, Çin pazarında oldukça düşen iPhone satışlarını eski seviyeye getirebilmek için yoğun olarak çalışıyor. Hatta Apple CEO'su Tim Cook'un, konuya bizzat el koyduğu bile iddia edildi.