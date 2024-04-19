Çin hükümeti, WhatsApp uygulamasını resmi olarak engelleme kararı aldı. Üst düzey devlet yetkililerinin Apple yönetimine bildirdiği karardan sonra Çin'deki App Store'dan apar topar kaldırılan uygulamanın, ulusal güvenlik sırları açısından kritik bir tehlike arz ettiği iddia edildi.
Çeşitli ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen mesajlaşma aplikasyonunun, böylesine büyük bir pazarı kalıcı olarak kaybettiği takdirde büyük bir finansal darbe alacağı konuşuluyor. Zaten uzun bir süredir yerli WeChat firmasının domine ettiği ülkede, Amerikan şirketlerini pek de parlak bir gelecek beklemiyor.
Facebook ve Instagram'dan sonra, WhatsApp da Çin yönetiminin gazabına uğradı. Son dönemde birçok yabancı sosyal medya uygulamasına engel getiren ülkenin, özellikle mesajlaşma aplikasyonlarından çok rahatsız olduğu biliniyordu. Ayrıca bu yasaklama kararından Threads platformu da etkilenecek.
Bu gelişmenin, Amerika'da TikTok'un kaldırılması için düzenlenen yasa tasarısına da bir misilleme olduğu konuşuluyor. Amerikan yönetimi bu sert tavrını sürdürdüğü sürece, Çin'in de Silikon Vadisi şirketlerine getirilen sınırlamaları daha da artıracağı iddia ediliyor.
Apple ise WhatsApp'ı Çin'deki uygulama mağazasından kaldırmak istemese de, ülke hükümetinin isteklerini harfiyen yerine getirmek zorunda olduğunu biliyoruz. Son dönemde ticari anlamda da ülkede zor günler geçiren marka, Çin pazarında oldukça düşen iPhone satışlarını eski seviyeye getirebilmek için yoğun olarak çalışıyor. Hatta Apple CEO'su Tim Cook'un, konuya bizzat el koyduğu bile iddia edildi.
Son Dakika › Teknoloji › Çin hükümeti WhatsApp'ı resmi olarak engelledi - Son Dakika
Çin Devlet Demiryolları Grubu, CR450 inovasyon projesinin ilerlediğini ve bu yılın sonunda prototipin montaj hattından çıkacağını duyurdu. CR450, şu anda hizmette olan CR400 Fuxing trenlerinden daha hızlı olacak ve yüzde 12 daha hafif, yüzde 20 daha az enerji tüketiyor. Ayrıca, proje altyapıda teknolojik inovasyonu da içeriyor. Çin, halkın talebini karşılamak için dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu ağını inşa etti ve Fuxing trenleri ülke genelinde 31 eyalet düzeyinde faaliyet gösteriyor.
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, gastronomideki yeni trendler ve turizmin geleceği konuşuldu. Programda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alper Kurnaz ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Vahit Oğuz Kiper öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar, dijital gelişmelerin gastronomi alanını nasıl dönüştürdüğünü ve turizmdeki gelecek trendlerini anlattılar. Etkinlik, öğrencilere teknik bilgilerin aktarıldığı ve turizmin geleceğinde önemli noktaların paylaşıldığı bir platform oldu.
Samsung'un Galaxy S24 serisini tanıtmasının ardından Galaxy S25 için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Sızdırılan raporlara göre Samsung'un geliştirdiği Exynos 2500 işlemci, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden daha verimli olacak. Exynos 2500, Samsung'un ikinci nesil 3 nm üretim sürecine göre yapılan çip üretimi sayesinde Snapdragon 8 Gen 4'ten daha yüksek performans gösterebilir. Ayrıca Exynos 2500, Exynos 2400'e göre daha az güç tüketerek daha fazla performans sunacak ve daha güçlü bir grafik birimine sahip olacak. İki versiyonu bulunan Exynos 2500'ün Galaxy telefonlarda ve Galaxy Tab, Galaxy Book serilerinde kullanılması bekleniyor. Galaxy S25'in ve Exynos 2500'ün tanıtımına aylar olmasına rağmen sızdırılan özellikler, güçlü bir telefonun bizi beklediğini gösteriyor.
Amazon ve Bethesda tarafından geliştirilen Fallout dizisinin 2. sezonu onaylandı. İlk sezonun büyük ilgi görmesiyle birlikte hayranlar yeni bölümleri merakla bekliyor. Ancak henüz yayın tarihi ve detaylar açıklanmadı.
20 yıl önce MSN'nin popüler olan 'Dürtme' özelliği şimdi de Instagram'a geliyor. Instagram, kullanıcıların birbirlerini dürtmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların etkileşimlerini artırarak sosyal medya deneyimlerini daha da kişiselleştirmeyi amaçlıyor.
Nothing Phone (2) için yayınlanan son güncelleme olan Nothing OS 2.5.5, ChatGPT eklentisini getiriyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha hızlı performans ve daha kolay erişim sağlayabilecekler. Ayrıca güncelleme notlarında kamera geliştirmeleri, hata düzeltmeleri ve yeni özellikler de yer alıyor. Nothing, bu ayın sonunda Phone (1) ve Phone (2a) için de ChatGPT eklentisini yayınlayacak. Haziran ayında ise Ear ve Ear (a) ürünlerine de ChatGPT entegrasyonunu duyuracak.
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları tarih projesiyle TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Proje, somut kültürel miras farkındalığının artırılmasında bütüncül turizm uygulamasını ele alıyor. Ayrıca, başka bir proje de değerler eğitimi alanında hazırlanarak bölge finallerinde yer alacak. Bölge finalleri, 22-25 Nisan tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Daha sonra ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
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