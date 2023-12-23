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Çinli BYD, Avrupa fabrikası için Macaristan ile görüşmeler yapıyor - Son Dakika
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Çinli BYD, Avrupa fabrikası için Macaristan ile görüşmeler yapıyor

Çin'in en hızlı büyüyen elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, Avrupa fabrikası kurmak için Macaristan ile görüşmeler yapıyor. BYD'nin Macaristan'da elektrikli araç ve batarya fabrikası kuracağı belirtiliyor. Bu fabrika, BYD'nin Avrupa'daki ilk tam teşekküllü otomobil fabrikası olacak ve Avrupalı müşterilere elektrikli araç üretme imkanı sağlayacak. BYD, on yılın sonuna kadar Avrupa elektrikli araç pazarında hakim olmayı hedefliyor.

Çinli BYD, Avrupa fabrikası için Macaristan ile görüşmeler yapıyor
23.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:33
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Çin'in en hızlı büyüyen elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, Avrupa fabrikası için planlarını yapmış gibi duruyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre BYD, elektrikli araç ve batarya fabrikası kurmak için Macaristan ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

BYD, Avrupa fabrikasını Macaristan'a açabilir

ABD'deki kaynaklarda yer alan haberlere göre BYD ve Macaristan hükümeti potansiyel bir anlaşma sağladı. Buna göre ülkenin güneyindeki Szeged kentinde bir elektrikli araç ve batarya fabrikası kurulacak. Çinli üreticinin "milyarlarca euro" yatırım yapacağı söyleniyor.

Çinli BYD, Avrupa fabrikası için Macaristan ile görüşmeler yapıyor

BYD'nin bu kararı, Avrupa'daki ilk tam teşekküllü otomobil fabrikasını kuracağı anlamına da geliyor. Macaristan'daki yeni tesis, şirketin Avrupalı müşteriler için elektrikli araç üretmesine olanak tanıyacak. Öte yandan Nio ve GWM gibi diğer Çinli üreticilerin Avrupa'ya yatırım yapmadığını belirtelim.

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BYD on yılın sonuna kadar Avrupa elektrikli araç pazarına hakim olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Avrupalı şirketlerle yarışacak olsa da, Tesla gibi bir devle de kapışması gerekecek.

BYD'nin Macaristan'da bir elektrikli otobüs fabrikası bulunduğunu da hatırlatalım. Ayrıca Budapeşte'nin kuzeyindeki bölgede batarya montaj tesisi inşa ediyor. Yeni fabrika ise bu iki üretimi birleştirmeyi hedefliyor.

Amerika, neyi yanlış yaptığını iyi anlamalı ve bir an önce önlem almalı. Önce müttefiklerinden uzaklaştılar. Ellerinde sadece Elon Musk var ve onun da önüne bir sürü engel çıkarıyorlar. Son kale de giderse, Çinlilerle rekabet edemeyecek hale gelecekler. https://t.co/yly58RHpFc

Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 22, 2023

BYD'nin elektrikli otomobil fabrikası, Macaristan için de büyük bir kazanç. Çinli şirketleri ülkeye yatırım yapmaya davet eden hükümet, BYD projesinin binlerce kişiye istihdam yaratacağını tahmin ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Çinli BYD, Avrupa fabrikası için Macaristan ile görüşmeler yapıyor - Son Dakika


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