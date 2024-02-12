Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Alper Gezeravcı\'ya: Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, "Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?" diye sordu. Alper Gezeravcı, "Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım." yanıtını verdi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alper Gezeravcı'nın görüşmesinde ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatıp, "Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?" sorusunu yöneltti. Gezeravcı, "Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım." yanıtını verdi.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.
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