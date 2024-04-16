Demir Kubbe: Özellikler, Fiyat, Füze Maliyeti ve Kullanan Ülkeler

Demir Kubbe (Iron Dome), İsrail'in kısa menzilli roket ve topçu mermilerine karşı geliştirdiği gelişmiş hava savunma sistemidir. Rafael Advanced Defense Systems ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından tasarlanan bu sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana dünya çapında dikkat çekmeyi başardı. Özellikle Gazze Şeridi ve Lübnan sınırından atılan roketlere karşı etkili bir savunma hattı oluşturarak atılan roketlerin yüzde 90'ını başarıyla durdurdu. Biz de sizlerle Demir Kubbe özellikleri, fiyatı, füze maliyeti ve kullanan ülkeler başta olmak üzere tüm detayları paylaşıyoruz.
Demir Kubbe özellikleri, fiyatı, füze maliyeti ve kullanan ülkeler
Demir Kubbe, üç ana bileşenden oluşuyor. Bunlar sırasıyla Tespit ve İzleme Radarı, Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC), ve Füze Atış Birimi. Görevleri ise şu şekilde:
Tespit ve İzleme Radarı
Elta Systems tarafından geliştirilen bu radar, gelen tehditleri hızla tespit edip takip ediyor. EL/M-2084 model radar çoklu tehditleri aynı anda algılama ve BMC'ye hızlı bir şekilde veri sağlama özelliğine sahip.
Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC)
İsrailli yazılım şirketi mPrest Systems tarafından geliştirilen bu sistem radar verilerini analiz eder ve roketin düşeceği muhtemel noktayı hesaplar. Eğer roket tehdit olarak algılanırsa fırlatma birimine füze ateşleme emri verilir.
Füze Atış Birimi
Bu ünite elektro-optik sensörlere sahip Tamir füzelerini fırlatarak tehditleri havada imha eder. Füzeler yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Hedefe doğru yönlendirilirken yüksek başarı oranı gösterirler.
Demir Kubbe maliyeti ne kadar? Demir Kubbe kaç para?
Demir Kubbe'nin her bir füzesi yaklaşık 50 bin dolar. Fırlatıcı sistem dahil ünite başı üretim maliyeti ise 50 milyon dolar civarında. Tam olarak karşılığı olmasa da ne kadar uygun olduğunun anlaşılabilmesi için ABD yapımı Patriot'un yalnızca bir füzesinin 4 milyon dolar, tüm sistem dahil ünite satış fiyatının ise 1 milyar dolar olduğunu belirtelim.
Tabii Demir Kubbe yalnızca İsrail içinde değil, aynı zamanda belirttiğimiz gibi uluslararası alanda da büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sistemden satın aldığı biliniyor. Ayrıca Azerbaycan ve Romanya gibi ülkelerle de satış görüşmeleri yapıldı ve NATO ile Güney Kore de bu savunma sistemini almak istediğini açıkladı.
Demir Kubbe geliştiriliyor!
İsrail Demir Kubbe'yi daha da ileri taşıyarak Sa'ar 6 sınıfı korvetler gibi deniz platformlarında kullanmayı planlıyor. Ayrıca Barak 8 füze sistemi ile birlikte gaz platformlarını koruma altına alacak şekilde entegre bir savunma ağı kurmayı da hedefliyor.
Demir Kubbe özellikleri, fiyatı, füze maliyeti ve kullanan ülkelere dair bilinen tüm detayları sizlerle paylaştık. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.
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