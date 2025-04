Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı

Serkan Güngör:

3 u bir dernek kuruyor .. tekelesiyorlar.. hepsi taahhutlere kendileri uymuyor.. ekimde biten taahhut icin temmuzdan basliyorlar aramaya.. yalandan aslinda 1000 tl , 700 tl ama siz icin 400 350 vs diyorlar.. evet derseniz hemen o ay sonundan baslatiyorlar yani kendileri taahhute uymuyor.. buna kayitsiz bir bakanlik.. bile bile bu sirketlerle kolkolalar.. hep boyledir para ve iktidar hep kazan kazan oynar.. iktidar icin ise ee onlar kotu biz bir sey yapmadik ki halleri.. sen tuketiciyi koruyacaksin evet bir sey yapmiyorsunuz dogru.. insanlar hani yeni gelen obone olaylarina tasinip duruyor bir yil bari gercek ve fahis olmayan fiyatla kullanim yapabilmek icin.. ama degismiyor ertesi yil yine ayni sey yeni gsm operatorunden.. tekellesme suc degil mi.. bu 3 lunun dernegi ne yapiyor.. verdikleri gb lar vs sahte.. bir cok olcum yapan var ayni gb ile dizi vs izlenince yurt diaindaki atiyorim 20 bolum izliyor bizimkilerle 17 falan gibi vsvsv kisacasi sana da tecrubene de..