Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı - Son Dakika
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Teknoloji

Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ilk dakikalarında GSM hatlarının kesilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu "İlk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. 3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim için bir tecrübe oldu" dedi

24.04.2025 14:42  Güncelleme: 15:10
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İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu. GSM hatları depremin ilk dakikalarında kesilirken yaşanan gelişme kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

GSM operatör şirketleriyle bugün gerçekleştireceği toplantı öncesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen iletişimin normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı ve Whatsapp, Bip, Facetime gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve üç operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor.

"BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR TECRÜBE OLDU"

Bu bizim için bir tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Öğleden sonra Bakanlıkta bu işe yetkin olan arkadaşlarım ve üç operatörün teknik ekibiyle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"UÇAKLARDA TAVAN FİYATLAR ASLA GEÇİLMEDİ"

Hava yollarında "business" koltuklar haricinde tavan ücret uygulamasının üzerinde hiç kimsenin bilet satamayacağını ve satmadığını vurgulayan Uraloğlu, depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan çıkış refleksi olduğunu belirtti. Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yapıların hiç etkilenmediğini ve insanların bu yolla çıkış sağladığını bildirerek, "Hava yoluna talep olunca hem THY hem de Pegasus bilet ücretlerini 1750 liraya düşürdü. Biz, bu tür şeyleri gerektiğinde bedava da yaparız, çok net. Onun için fiyatların bir anda yükselmiş olmasıyla ilgili algı var, ama tavan fiyatlar asla geçilmedi." dedi.

"GSM OPERATÖRLERİNE EN BÜYÜK CEZA YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASI"

Uraloğlu, bu süreçte tavan fiyatın aşılmadığını, bu konuda tespit varsa kendilerine iletilmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi. Uraloğlu, 6 Şubat depreminde yaşanan iletişim sorunun hatırlatılması üzerine, GSM operatörlerine verilen en büyük cezanın yeni yatırımların yapılması olduğunu belirtti. İstanbul'da GSM alanında kullanılan kulelerin deprem anında yıkılmaması için çelik olarak kurulduğunu dile getiren Uraloğlu, "Öncelikle kamu arazilerine sonra da müsait olan diğer arazilere kuruluyor. Hepimiz kriz anında sevdiklerimize ulaşalım istiyoruz, ama bir taraftan da bazı istasyonlarının sağlık endişesinden uzak olmasını istiyoruz, bu durumu optimize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
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Teknoloji, İstanbul, 3-sayfa, Deprem, Yaşam, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ökkeş Kalem:
    İlk defa oldu sanki küfür etcem ödeyecek param yok 22 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ne dedi ne dediiiii 19 0 Yanıtla
  • 19191923:
    25 senedir ne tecrübe edindiniz ama… 40 yıllık şeye taş çıkartırsınız!!! 15 0 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    La Fonten den masallar... 10 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    3 u bir dernek kuruyor .. tekelesiyorlar.. hepsi taahhutlere kendileri uymuyor.. ekimde biten taahhut icin temmuzdan basliyorlar aramaya.. yalandan aslinda 1000 tl , 700 tl ama siz icin 400 350 vs diyorlar.. evet derseniz hemen o ay sonundan baslatiyorlar yani kendileri taahhute uymuyor.. buna kayitsiz bir bakanlik.. bile bile bu sirketlerle kolkolalar.. hep boyledir para ve iktidar hep kazan kazan oynar.. iktidar icin ise ee onlar kotu biz bir sey yapmadik ki halleri.. sen tuketiciyi koruyacaksin evet bir sey yapmiyorsunuz dogru.. insanlar hani yeni gelen obone olaylarina tasinip duruyor bir yil bari gercek ve fahis olmayan fiyatla kullanim yapabilmek icin.. ama degismiyor ertesi yil yine ayni sey yeni gsm operatorunden.. tekellesme suc degil mi.. bu 3 lunun dernegi ne yapiyor.. verdikleri gb lar vs sahte.. bir cok olcum yapan var ayni gb ile dizi vs izlenince yurt diaindaki atiyorim 20 bolum izliyor bizimkilerle 17 falan gibi vsvsv kisacasi sana da tecrubene de.. 9 0 Yanıtla
  • 124212421:
    tecrübe dediiii İİ?????? 7 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    25 yıldır yeni tecrübe kazanmışlar. Şimdi Allah korusun CeHaPe başımıza gelirse tecrübe kazanmaları bir 25 sene sürer. O yüzden hülooğğğ 7 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Halkını rezil edenleri savunan bakan. 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    klsik akp hükümeti. hep ecek acak tecrübe oldu kandirildik mukadderat. başka bir cümleleri yok 3 0 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    Eyvallah, sağol sayın bakanımız. 6 Şubat tecrübe sağlamamış size anlaşılan. Yok hükmünde mi saydınız 6 Şubat'ı ?? 3 0 Yanıtla
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