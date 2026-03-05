Doğal Kaplama ile Et Ürünlerinin Raf Ömrü Uzatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğal Kaplama ile Et Ürünlerinin Raf Ömrü Uzatılacak

Doğal Kaplama ile Et Ürünlerinin Raf Ömrü Uzatılacak
05.03.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EÜ projesi, bitkisel atıklardan elde edilen kaplama sistemleriyle et ürünlerinin raf ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu yürütücülüğünde hazırlanan proje kapsamında, bitkisel atıklardan elde edilen doğal kaplama sistemleriyle et ürünlerinin raf ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,"Kabak Çekirdeği Proteini ve Keten Tohumu Müsilajı ile Oluşturulan Kaplama Sistemlerinin Tüketime Hazır Hindi Göğüs Etinin Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 2515 - COST Aksiyon Üyeleri AR-GE Destek Programı kapsamına alındı.

EÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Burcu Öztürk Kerimoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Pelin Barış Kavur ve Dr. Hülya Serpil Kavuşan'ın yer aldığı projeyle kabak ve avokado çekirdeği gibi atıkların değerlendirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu, temel amaçlarının katkısız ve daha uzun ömürlü et ürünleri geliştirmek olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projemizde tüketime hazır hindi göğüs etinin raf ömrünü uzatacak ve kalite kaybını azaltacak tamamen doğal bir koruma sistemi üzerinde çalışıyoruz. Sentetik katkı maddeleri yerine bitkisel ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kaplamalar kullanarak daha güvenli ve temiz içerikli ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kabak çekirdeği atıklarından elde edilen protein, keten tohumu müsilajı ve avokado çekirdeği ekstraktını bir araya getirerek yenilebilir ve çok katmanlı doğal bir koruyucu kaplama sistemi oluşturacağız."

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Doğal Kaplama ile Et Ürünlerinin Raf Ömrü Uzatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:14:35. #7.13#
SON DAKİKA: Doğal Kaplama ile Et Ürünlerinin Raf Ömrü Uzatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.