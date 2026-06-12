TED Koleji Bilim Şenliği'nde Öğrenci Projeleri İlgi Gördü - Son Dakika
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TED Koleji Bilim Şenliği'nde Öğrenci Projeleri İlgi Gördü

TED Koleji Bilim Şenliği\'nde Öğrenci Projeleri İlgi Gördü
12.06.2026 10:03
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen GençTek ve TÜBİTAK projeleri, TED Koleji Bilim Şenliği'nde sergilendi. Etkinlikte öğrenciler tarafından geliştirilen robot, akıllı ev sistemi, deprem farkındalık çalışması, elektrikli araç ve roket gibi projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Düzce GençTek ve TÜBİTAK projeleri, TED Koleji Bilim Şenliği'nde sergilenerek ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Düzce GençTek ve TÜBİTAK projeleri, TED Koleji tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nde ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte öğrenciler tarafından geliştirilen bilimsel ve teknolojik projeler büyük ilgi gördü. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri tanıtma ve ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buldu. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği yazı yazan robot, akıllı ev sistemi, monkey monkey müzik atölyesi ve kodlama oyunları dikkat çekti. Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan akran sismik hareketleri deprem farkındalık çalışması ile senin evin depreme ne kadar hazır? projeleri afet bilinci konusunda farkındalık oluşturdu. Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise elektrikli araç, 3D yazıcı tasarımı, robot kol ve yıldırım enerjisinin güvenli şekilde değerlendirilmesine yönelik gemi tasarımı projelerini sergiledi. Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi roket takımı da geliştirdiği projelerle bilim şenliğinde yer alarak havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik çalışmalarını tanıttı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji TED Koleji Bilim Şenliği'nde Öğrenci Projeleri İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Turhan Ayşe Turhan:
    vay bee bu tür şenliklerde sunulan projeler çok güzel ama merak ettim bu öğrencilerin kullandıkları kodlama dilleri neler acaba python mı java mı yoksa başka bir platform mı kullanıyorlar bu bilim şenliğinde daha çok ai ve makine öğrenmesi projelerine odaklanılmış mı yoksa genel teknoloji mi ağırlıklı sorusu kafamda kaldı açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Öcut Mustafa Öcut:
    aaa tamam güzel güzel de herkes bu projelerden haberdar mı ya insanlar abartıyo sanki tüm çocuklar böyle şeyler yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Murat Avcı Murat Avcı:
    böyle şenlikler ülkenin imajı için çok iyi oluyor da turizm açısından düşünürsek uluslararası düzeyde tanıtım yapılsa daha faydalı olurdu bence 0 0 Yanıtla
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