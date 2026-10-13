Düzce\'de YEĞİTEK destekli STEM Eğitimi Çalıştayı dört gün sürerek sona erdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğretmenlerin disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirmek ve yenilikçi projeler üretmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Eğitimi Çalıştayı tamamlandı. Dört gün süren programda öğretmenler, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla STEM projeleri geliştirme deneyimi kazandı.

Düzce'de öğretmenlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getiren STEM yaklaşımını eğitim ortamlarında daha etkin kullanmalarını amaçlayan STEM Eğitimi Çalıştayı sona erdi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyon ve desteğinde, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen çalıştayda öğretmenler, disiplinler arası çalışma kültürünü geliştirmeye ve gerçek yaşam problemlerine yenilikçi çözümler üretmeye yönelik eğitimlere katıldı. Çalıştayın ilk günlerinde STEM eğitimi, gerçek yaşam problemleri, Scientix Projesi ve Scientix Portalı üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Farklı örnekler üzerinden STEM yaklaşımının eğitim ortamlarında nasıl uygulanabileceği ele alındı. Programın uygulamalı bölümlerinde ise ekipler halinde çalışan öğretmenler fikirlerini paylaşarak farklı disiplinlerin bakış açılarını bir araya getirdi. Katılımcılar, proje geliştirme sürecine ilişkin çalışmalar yaparak edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Dört gün boyunca devam eden çalıştayla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması, eğitimde yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması ve öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine çözüm üretebilecekleri öğrenme ortamlarının desteklenmesi hedeflendi.