Edirne\'de Astro Hackathon Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Edirne ayağı başladı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri sunacak.

Katılımcılar, uzay ve havacılık alanında ilgi duydukları problemlere yönelik ekipler halinde çözüm geliştirerek projelerini hayata geçirecek.

Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda, TUA himayelerinde Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, ekiplerin projeleri yarın jüri tarafından değerlendirilecek.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, ekipleri ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Tan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı projenin Türkiye'nin birçok ilinde yürütüldüğünü söyledi.

Gençlerin yapay zeka, teknoloji, yazılım ve uzay alanlarında projeler hazırlayacağını belirten Tan, "Gençler 48 saat boyunca projelerini hazırlayacak. Yarın akşam saatlerinde çalışmalar tamamlanarak jüriye sunulacak ve ödüllendirilecekler." dedi.

Üniversitede kurdukları "Dijital Akıncılar" grubuyla dijital çağa yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tan, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Astro Hackathon Edirne Lideri Hakan Kavalcı ise etkinlikte yer alan 22 takımın, Türkiye'nin milli uzay hamlesi vizyonuna katkı sunacak fikirler geliştirmek için bir araya geldiğini belirtti.

Güncel projeler öne çıkıyor

Yarışmada öğrencilerin hazırladığı güncel konulu projeler dikkati çekiyor.

TED Edirne Koleji öğrencileri, "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Ağı" projesiyle yarışmada yer alıyor.

BeeBeyond Takımı Lideri Yahya Çınar Kıyunat, yapay zeka destekli bir internet sitesi üzerinden NASA'dan veri toplayarak erken uyarı ağı oluşturduklarını anlattı.

Sistemin tehlikeli bölgeleri önceden tespit ederek uyarı verdiğini belirten Kıyunat, projeye patent almak istediklerini ifade etti.

Kıyunat, güneş fırtınalarının elektronik cihazlara zarar verdiğine dikkati çekerek bu ağ sayesinde olası zararların önlenebileceğini kaydetti.

Edirne Lisesi Technova Takımı Lideri Metehan Ferdi Şahin ise Astro Hackathon'un gençlere dijital çağ, uzay ve havacılık alanlarında önemli bir gelişim fırsatı sunduğunu söyledi.