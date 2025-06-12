Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde önemli bir eşiğe yaklaşıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını yakında robotaksi filosuna kolayca dahil edebileceğini duyurdu. Bu kapsamda ilk halka açık test sürüşleri 22 Haziran'da başlayacak.

Testlerin merkezi, Tesla'nın genel merkezinin de bulunduğu Teksas'ın Austin şehri olacak. Şirket, uzun süredir geliştirdiği sürücüsüz araç teknolojisini bu adımla gerçek hayat koşullarında denemeye başlayacak.

ARAÇLARINIZ YATARKEN PARA KAZANACAK

Musk'ın açıklamasına göre, Tesla sahipleri araçlarını gönüllü olarak robotaksi ağına entegre ederek gelir elde edebilecek. Şirketin vizyonuna göre, araçlar kendi başına teslimat gerçekleştirebilecek, hatta sahibinin bulunduğu adrese sürücüsüz şekilde ulaşabilecek. Bu sistemle birlikte, araç sahiplerinin 'yatarken para kazanma' imkânı doğmuş olacak.

ŞİRKETİN ÖNCELİĞİ OTOMON SÜRÜŞ

Bu gelişme, Tesla'nın stratejik yöneliminde de dikkat çekici bir değişimi ortaya koyuyor. Musk, daha önce gündeme gelen uygun fiyatlı elektrikli araç projelerinin bir süreliğine geri planda kaldığını ima ederken, şirketin yeni önceliğinin otonom sürüş teknolojileri olduğunu net şekilde vurguladı.

OTONOM ARAÇLAR ŞEHİR HAYATININ SIRADAN BİR PARÇASI OLACAK

Elon Musk, sistemin güvenliğini sağlamak için yoğun test ve denetim süreçlerinin devam ettiğini, bu nedenle planlanan tarihlerde değişiklik olabileceğini de belirtti. Ancak hedef, kısa vadede otonom araçları şehir hayatının sıradan bir parçası haline getirmek.