Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak

Şeref Yazıcıoğlu :

Adamlar neler yapıyor uber otonom taksi biz taksi bulamıyoruz bulsak binemiyoruz binsek şöförün ne yapacağını bilmiyoruz vs vs vs insana değer yok kartel tutmuş piyasayı yapışmış iktidarın eteğine piyasayadaki taksi sayısının artmasına engel oluyorlar . Korsan taksiye gün doguyor onlar tamamen ne idügü belirsiz işte benim İstanbul’um . Buda adamların ABD si