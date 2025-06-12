Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak

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Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
12.06.2025 08:15
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Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Tesla sahiplerinin araçlarını robotaksi filosuna dahil edebileceğini duyurdu. Bu sayede araç sahipleri, araçlarını gönüllü olarak robotaksi ağına entegre ederek gelir elde edebilecekler.

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde önemli bir eşiğe yaklaşıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını yakında robotaksi filosuna kolayca dahil edebileceğini duyurdu. Bu kapsamda ilk halka açık test sürüşleri 22 Haziran'da başlayacak.

Testlerin merkezi, Tesla'nın genel merkezinin de bulunduğu Teksas'ın Austin şehri olacak. Şirket, uzun süredir geliştirdiği sürücüsüz araç teknolojisini bu adımla gerçek hayat koşullarında denemeye başlayacak.

ARAÇLARINIZ YATARKEN PARA KAZANACAK

Musk'ın açıklamasına göre, Tesla sahipleri araçlarını gönüllü olarak robotaksi ağına entegre ederek gelir elde edebilecek. Şirketin vizyonuna göre, araçlar kendi başına teslimat gerçekleştirebilecek, hatta sahibinin bulunduğu adrese sürücüsüz şekilde ulaşabilecek. Bu sistemle birlikte, araç sahiplerinin 'yatarken para kazanma' imkânı doğmuş olacak.

ŞİRKETİN ÖNCELİĞİ OTOMON SÜRÜŞ

Bu gelişme, Tesla'nın stratejik yöneliminde de dikkat çekici bir değişimi ortaya koyuyor. Musk, daha önce gündeme gelen uygun fiyatlı elektrikli araç projelerinin bir süreliğine geri planda kaldığını ima ederken, şirketin yeni önceliğinin otonom sürüş teknolojileri olduğunu net şekilde vurguladı.

OTONOM ARAÇLAR ŞEHİR HAYATININ SIRADAN BİR PARÇASI OLACAK

Elon Musk, sistemin güvenliğini sağlamak için yoğun test ve denetim süreçlerinin devam ettiğini, bu nedenle planlanan tarihlerde değişiklik olabileceğini de belirtti. Ancak hedef, kısa vadede otonom araçları şehir hayatının sıradan bir parçası haline getirmek.

Teknoloji, Elon Musk, Otomobil, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Adamlar neler yapıyor uber otonom taksi biz taksi bulamıyoruz bulsak binemiyoruz binsek şöförün ne yapacağını bilmiyoruz vs vs vs insana değer yok kartel tutmuş piyasayı yapışmış iktidarın eteğine piyasayadaki taksi sayısının artmasına engel oluyorlar . Korsan taksiye gün doguyor onlar tamamen ne idügü belirsiz işte benim İstanbul’um . Buda adamların ABD si 40 8 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Güzel ülkemiz Türkiye'de bu mümkün değil araçlar şeritlerinde gitmeye ayarlanacak şerit takipleri yollara göre hız ayarları olacak fakat bizim ülkemizde şeritten gidenleri salak yerine koyup emniyet şeridinden yollara giren trafik kuralları nedir bilmeyen ve bu trafik canavarlarına müdahale etmeyen kolluk kuvvetleri var... 20 1 Yanıtla
  • Sadettin Erturk:
    görme engelliler de otomobil kullanabilecek mi otomobil olmazsa 3 tekerlekli akülü motosiklet Biz görme engelliler için rüya gibi Bir Hayal 13 0 Yanıtla
  • Burak Ekonomi:
    badem bıyıklar şimdiden bunu whatsap gruplarında konuşmaya başlamıştır. bize gelirse kabul etmeyiz diye. ama korkmayın gelmez 9 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    Heykel yapanlar anlamaz badem bıyıklılar 48 adet kaan sattı endonezyaya biz kaçtane heykel ihraç ettik 4 6 Yanıtla
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