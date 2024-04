Teknoloji

21. yüzyılın en çok konuşulan kişilerinden olan Elon Musk, belirli aralıklarla çılgın projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. İş insanı, son olarak geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir mini etkinlikte Mars ile ilgili planlarını anlattı. Yaptığı açıklamalardan adeta Mars'ı Dünya gibi yaşanabilecek bir gezegen olarak düşündüğünü dile getiren Musk, bu süreçte gerekli olan tüm detayları da paylaştı.

Elon Musk, Mars'ı 1 milyon kişiyle yaşanabilir bir gezegen haline getirecek

Elon Musk, SpaceX tarafından düzenlenen mini etkinlikte yaşamı çok gezegenli hale getirmeye başlamak için son planlarını anlattı. Bilindiği üzere başarılı iş insanı en az 1 milyon insanı potansiyel bir yaşam için en iyi gezegen olarak gördüğü Mars'a göndermek istiyor.

At Starbase, @ElonMusk provided an update on the company's plans to send humanity to Mars, the best destination to begin making life multiplanetary pic.twitter.com/PiX8XOgQs5 — SpaceX (@SpaceX) April 6, 2024

Musk'a göre bu hemen olmayacak ve ciddi bir sabır ve çaba gerektirecek. Zira burada Mars gezegeninin kolonileştirilmesi için 20 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Bununla birlikte insanların ve Mars'ta yaşam için gerekli olan malzemelerin Starship 3 uzay aracıyla taşınacağını belirtelim.

Musk, müjdeyi verdi! Tesla Robotaxi geliyor

SpaceX'e göre Starship 3 aracı önceki modellerle karşılaştırıldığında daha maliyetli ve aynı zamanda bazı parçaları Mars topraklarında kaynak olarak yeniden kullanılabilecek. Bununla birlikte Elon Musk, Mars'a giden insanların büyük bir kısmının Dünya'ya geri dönmeyi istemeyeceği gibi fazlasıyla iddialı ifadeler de kullandı.

Mars'a olan seyahatlerin zamanla daha ekonomik hale gelmesi planlanıyor. Ayrıca şirketin planlarına göre bu seyahatler iki yılda bir gerçekleştirilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, hedefinde başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!