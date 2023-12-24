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Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition - Son Dakika
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Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bugün (23 Aralık) ise Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunu 24 Aralık saat 19.00'a kadar bedelsiz olarak Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition
24.12.2023 - 08:27,
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Oyuncuların en sevdiği platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak beklentileri daha da artıran platform, yine bedava bir oyunla oyuncuların karşısına çıktı. İşte Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün Art of Rally adlı yarış oyununu hediye eden Epic Games, bugün (23 Aralık) ise Fallout 3: Game of the Year Edition dağıtıyor.

Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve 2009 yılında piyasaya sürülen Fallout 3: Game of the Year Edition, kıyamet sonrası dünya konseptinde bir oyun. En popüler yapımlardan birisi. Oyunu 24 Aralık (Pazar) saat 19.00'a kadar bedelsiz olarak Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Epic Games 23 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "Fallout 3: Game of the Year Edition" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım:  İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Fallout 3: Game of the Year Edition sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows XP/VistaWindows XP/Vistaİşlemci: 2.4 Ghz Intel Pentium 4 veya eşdeğeriIntel Core 2 Duo işlemciRAM: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)2 GBDepolama: 7 GB7 GBEkran Kartı: DirectX 9.0c uyumlu, 256MBDirectX 9.0c uyumlu, 512MBSes: DirectX 9.0cDirectX 9.0c

Epic Games'in bugünkü oyunu her ne kadar popüler olsa da 14 yıllık olduğu için oyunculardan tepki topladı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games Store 23 Aralık ücretsiz oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition - Son Dakika
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