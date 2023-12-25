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Epic Games Store 24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo - Son Dakika
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Epic Games Store 24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak Ghostwire: Tokyo oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Bu popüler aksiyon oyununu 25 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store 24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo
25.12.2023 - 10:28,
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Oyuncuların en sevdiği platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak çitayı yükselten platform, yine bedava bir oyunla karşımıza çıktı. İşte Epic Games Store 24 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games 24 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün Fallout 3: Game of the Year Edition'ı hediye eden Epic Games, bugün (24 Aralık) ise Steam'de 1000 TL'den fazla fiyata sahip olan Ghostwire: Tokyo dağıtıyor.

Epic Games Store 24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo

Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan Ghostwire: Tokyo, en popüler aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Söz konusu bu yapımı 25 Aralık (Pazartesi) saat 19.00'a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Epic Games 23 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "Ghostwire: Tokyo" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ghostwire: Tokyo sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim SistemiWindows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemciIntel Core i7 4770K @ 3.5ghz/ AMD Ryzen 5 2600Intel Core i7 6700 @3.4ghz/ AMD Ryzen 5 2600RAM12 GB16 GBEkran KartıGTX1060/ RX5500XT/ Arc A380* (VRAM 6GB+)GTX1080/ RX5600XT/ Arc A750* (VRAM 6GB+)Depolama26 GB kullanılabilir alan26 GB kullanılabilir alanDirectXSürüm 12Sürüm 12

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in 24 Aralık ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Epic Games Store 24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo - Son Dakika
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