Epic Games Store 24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo

Oyuncuların en sevdiği platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak çitayı yükselten platform, yine bedava bir oyunla karşımıza çıktı. İşte Epic Games Store 24 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games 24 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün Fallout 3: Game of the Year Edition'ı hediye eden Epic Games, bugün (24 Aralık) ise Steam'de 1000 TL'den fazla fiyata sahip olan Ghostwire: Tokyo dağıtıyor.

Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan Ghostwire: Tokyo, en popüler aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Söz konusu bu yapımı 25 Aralık (Pazartesi) saat 19.00'a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games 23 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Ghostwire: Tokyo" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ghostwire: Tokyo sistem gereksinimleri