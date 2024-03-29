En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Böylelikle milyonlarca yeni kullanıcı kazanan kazanan platform, bu hafta da geleneği sürdürdü. İşte Epic Games Store 28 Mart ücretsiz oyunu…
Epic Games Store 28 Mart ücretsiz oyunu
Epic Games Store, geçtiğimiz haftalarda Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve oyunlarını ücretsiz dağıtarak dikkat çekmeyi başarmıştı. Platform, bu hafta içinse bir macera oyununu bedava hale getirdi.
Epic Games Store, Islets adlı bir macera oyununu ücretsiz hale getirdi. Platform oyunlarını sevenlerin mutlaka göz atması gereken bu yapımı 4 Nisan 18.00'e kadar kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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Islets oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.
Adım: "Islets" sayfasına girin.
Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.
Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Islets sistem gereksinimleri
2022'de Kyle Thompson tarafından piyasaya sürülen Islets, bir platform oyunudur. Oyuncular, söz konusu bu yapımda adaları bir araya getirmeye çalışan cesur bir fare olan Iko'yu yönetiyorlar. Hem karada hem de gökyüzünde yolculuk eden Iko, amacına ulaşabilmek için adalar arasında gemisiyle seyahat ederken karşısına çıkan düşmanları yenmek için mücadele ediyor.
Islets sistem gereksinimleri şu şekilde;
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store, 28 Mart'ta ücretsiz olarak Islets adlı macera oyununu dağıtıyor - Son Dakika Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği tekrar sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bataryanın sağlığını ve ekran kullanım süresini kolayca öğrenebilecekler. Apple, bir çalışanını şirkete ait gizli bilgileri gazetecilere sızdırmakla suçlayarak dava açtı. Davada, eski Apple mühendisinin çeşitli iOS özelliklerini ve hizmetlerini gazetecilerle paylaştığı iddia ediliyor. Apple, çalışanın henüz piyasaya sürülmemiş ürünler, politikalar ve iş uygulamalarıyla ilgili ayrıntıları muhabirlere sattığını ortaya koydu. Şirket, çalışanın bilgileri satarak şirkete zarar verdiğini belirtti ve tazminat talep etti. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayarak kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardığını açıkladı. 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New York yönetimi, sürücüsüz taksi uygulamasını resmi olarak devreye sokacaklarını duyurdu. Ancak uygulama ilk etapta test aşamasında olacak ve araçlarda güvenlik için gerçek bir sürücü bulundurulması zorunlu olacak. Bu haber, birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi ve yakın zamanda New York sokaklarında otonom araçlar görülebileceği belirtiliyor. Ancak bazı kişiler, bu sistemin tehlikeler yaratabileceğini iddia ediyor. Şehir yönetimi, sürücüsüz araçları yoğun bir incelemeden geçirecek ve yolcu güvenliğini ön planda tutacaklarını vurguladı. Sürücüsüz taksilerin Amerikan Motorlu Araçlar Kurumu'nun güvenlik testinden geçeceği belirtilirken, ücretlendirme konusu ise merak konusu oldu. New York halkı heyecanla bu gelişmeleri beklerken, bazı aktivist grupların protestolar yapabileceği öne sürülüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'yı Türkiye'nin ilk akıllı şehirlerinden biri haline getirmek için fiber altyapı, IP telefonlar ve dijital bilgiye dayalı belediyecilik gibi birçok yenilikçi projeye imza atıyor. Ayrıca, Teknopark Merkezi (Tekmer) gibi girişimcilere destek veren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yazıcı, Tuzla'yı inovasyon merkezi ve karbon nötr bir ilçe haline getirmeyi hedefliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olan Yazıcı, gençlere ve bilime olan güvenini vurgulayarak Tuzla'nın geleceği için destek istiyor. Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı. Xiaomi'nin yıllık etkinliği olan Xiaomi Fan Festivali, 6 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'a kadar sürecek. Festival kapsamında mi.com.tr ve mi Store uygulamasında birçok indirim ve kampanya sunulacak. Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 12, POCO F5 Pro ve Redmi Pad SE gibi popüler cihazlar cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca festivalde özel sürüm Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli de tanıtılacak. Xiaomi Fanları ayrıca Xiaomi Global Kampüsü'nü ziyaret etme fırsatı da bulacak. Intel, Taipei'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıttı. Microsoft'un sohbet asistanı Copilot ile entegrasyonu sağlayan Intel, yapay zekalı işlemcileri sayesinde birçok bilgisayarda kullanılabilecek. Bu gelişme, Silikon Vadisi'nde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir ve Intel hisselerinde sıçrama yaşanabilir. Intel Core Ultra işlemcilerinin yeni kabiliyetleri ve AMD'ye karşı üstünlüğü de etkinlikte vurgulandı. Intel yönetimi, Copilot desteği üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve Microsoft ile gelecekte yeni iş birlikleri için umut verdiğini belirtti. Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 7Windows 10İşlemci: Intel Pentium E2180 (2 * 2000), AMD Athlon Dual Core 4450e (2 * 2300), veya eşdeğerIntel Core i3-3240 (2 * 3400), AMD A8-3850 (4 * 2900), veya eşdeğerRAM: 4 GB RAM8 GB RAMEkran KartıGeForce GT 220 (1024 MB) ya da Radeon HD 4650 (1024 VRAM)GeForce GT 640 (2048 VRAM) ya da Radeon R7 250 (2048 VRAM)DirectX: Sürüm 9.0Sürüm 9.0Depolama: 1 GB kullanılabilir alan1 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store, 28 Mart'ta ücretsiz olarak Islets adlı macera oyununu dağıtıyor - Son Dakika
Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği tekrar sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bataryanın sağlığını ve ekran kullanım süresini kolayca öğrenebilecekler.
Apple, bir çalışanını şirkete ait gizli bilgileri gazetecilere sızdırmakla suçlayarak dava açtı. Davada, eski Apple mühendisinin çeşitli iOS özelliklerini ve hizmetlerini gazetecilerle paylaştığı iddia ediliyor. Apple, çalışanın henüz piyasaya sürülmemiş ürünler, politikalar ve iş uygulamalarıyla ilgili ayrıntıları muhabirlere sattığını ortaya koydu. Şirket, çalışanın bilgileri satarak şirkete zarar verdiğini belirtti ve tazminat talep etti.
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayarak kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardığını açıkladı. Şirketin 600'den fazla geliştiricisi bulunuyor ve bunların 400'ü Polaris projesine atanmış durumda. Polaris, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor ve çıkış tarihi en erken 2025 sonu olarak belirlendi.
Xiaomi, her yıl yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, eski modellerin yazılım desteğini sonlandırıyor. Son olarak Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri için güncelleme desteği sona erdi. Bu modeller, EOS listesine eklendi ve güvenlik açığı durumunda yeni bir güncelleme yayınlanacak.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u Baykar'da ağırladı. Bayraktar, Kurum ile yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, İstanbul'un geleceği için hayal edilen projeleri dinlediklerini belirtti. Kurum ise Baykar'ın milli teknoloji hamlesinin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, Bayraktar ile yapılan görüşmenin kendisine ilham verdiğini ifade etti.
New York yönetimi, sürücüsüz taksi uygulamasını resmi olarak devreye sokacaklarını duyurdu. Ancak uygulama ilk etapta test aşamasında olacak ve araçlarda güvenlik için gerçek bir sürücü bulundurulması zorunlu olacak. Bu haber, birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi ve yakın zamanda New York sokaklarında otonom araçlar görülebileceği belirtiliyor. Ancak bazı kişiler, bu sistemin tehlikeler yaratabileceğini iddia ediyor. Şehir yönetimi, sürücüsüz araçları yoğun bir incelemeden geçirecek ve yolcu güvenliğini ön planda tutacaklarını vurguladı. Sürücüsüz taksilerin Amerikan Motorlu Araçlar Kurumu'nun güvenlik testinden geçeceği belirtilirken, ücretlendirme konusu ise merak konusu oldu. New York halkı heyecanla bu gelişmeleri beklerken, bazı aktivist grupların protestolar yapabileceği öne sürülüyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'yı Türkiye'nin ilk akıllı şehirlerinden biri haline getirmek için fiber altyapı, IP telefonlar ve dijital bilgiye dayalı belediyecilik gibi birçok yenilikçi projeye imza atıyor. Ayrıca, Teknopark Merkezi (Tekmer) gibi girişimcilere destek veren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yazıcı, Tuzla'yı inovasyon merkezi ve karbon nötr bir ilçe haline getirmeyi hedefliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olan Yazıcı, gençlere ve bilime olan güvenini vurgulayarak Tuzla'nın geleceği için destek istiyor.
Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı.
Xiaomi'nin yıllık etkinliği olan Xiaomi Fan Festivali, 6 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'a kadar sürecek. Festival kapsamında mi.com.tr ve mi Store uygulamasında birçok indirim ve kampanya sunulacak. Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 12, POCO F5 Pro ve Redmi Pad SE gibi popüler cihazlar cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca festivalde özel sürüm Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli de tanıtılacak. Xiaomi Fanları ayrıca Xiaomi Global Kampüsü'nü ziyaret etme fırsatı da bulacak.
Intel, Taipei'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıttı. Microsoft'un sohbet asistanı Copilot ile entegrasyonu sağlayan Intel, yapay zekalı işlemcileri sayesinde birçok bilgisayarda kullanılabilecek. Bu gelişme, Silikon Vadisi'nde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir ve Intel hisselerinde sıçrama yaşanabilir. Intel Core Ultra işlemcilerinin yeni kabiliyetleri ve AMD'ye karşı üstünlüğü de etkinlikte vurgulandı. Intel yönetimi, Copilot desteği üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve Microsoft ile gelecekte yeni iş birlikleri için umut verdiğini belirtti.
Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
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