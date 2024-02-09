Epic Games Store\'da Bu Hafta Ücretsiz Oyunlar: Doki Doki Literature Club Plus ve Lost Castle

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta ise oyunculara iki yapım birden sunuldu. Platform, psikolojik korku türünde iki oyunu erişime açtı. İşte bu haftaki Epic Games ücretsiz oyunu.
Epic Games Store bu haftaki ücretsiz oyunu
Epic Games Store geçtiğimiz hafta bulmaca türündeki Doors: Paradox'u ücretsiz erişime açmıştı. Bu hafta ise renkli temaya sahip korku oyunu Doki Doki Literature Club Plus ve macera türünden Lost Castle ücretsiz hale getirildi.
Team Salvato tarafından geliştirilen Doki Doki Literature Club Plus en iyi psikolojik korku oyunlarından biri olarak tanımlanıyor. Oyuncular, bir lisenin edebiyat kulübüne katılıyor ve sıradan gibi görünen garip üyelerle karşılaşıyor.
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Yapılan her seçim ve yazılan her şiirle oyunun hikayesi daha farklı bir hale bürünüyor. Bu şekilde pek çok yolu ve sonu ortaya çıkarmanız gerekiyor. Oyunun Plus sürümü, altı yeni yan hikaye, müzik parçaları ve daha yüksek çözünürlüklü çizimlere yer veriyor.
Epic Games bu hafta ayrıca Lost Castle'ı da sunuyor. Hunter Studio tarafından geliştirilen Lost Castle, oyuncuları zindanlarla dolu bir dünyaya sürüklüyor. Fantastik bir RPG beat'em up türündeki yapım, dört oyuncuya kadar co-op deneyimi de vadediyor.
Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.
Adım: "Doki Doki Literature Club Plus" ve "Lost Castle" sayfasına girin.
Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.
Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
Hem Doki Doki Literature Club Plus hem de Lost Castle, 15 Şubat'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Oyunu kütüphaneye ekledikten sonra istediğiniz zaman indirebilirsiniz.
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