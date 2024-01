Epic Games Store, Marvel\'s Guardians of the Galaxy\'yı ücretsiz dağıtıyor

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Son olarak platform, yılbaşına özel olarak büyük bir oyunu bedava hale getirdi. İşte Epic Games 4 Ocak ücretsiz oyunu…

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün aksiyon severler için A Plague Tale: Innocence hediye eden Epic Games, bugün (4 Ocak) ise etkinliğin son gününe özel Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu dağıtıyor.

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve oyuncuların övgüyle bahsettiği Marvel's Guardians of the Galaxy, 5 Ocak saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden karşılıksız bir şekilde alınabilir. Kütüphanede kalıcı olduğunu belirtelim.

Epic Games 4 Ocak ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: "Marvel's Guardians of the Galaxy" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Marvel's Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri