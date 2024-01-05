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Epic Games Store, Marvel's Guardians of the Galaxy'yı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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Epic Games Store, Marvel's Guardians of the Galaxy'yı ücretsiz dağıtıyor

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Oyun, Eidos-Montréal tarafından geliştirilmiş olup, 5 Ocak saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden alınabilir. Oyunun sistem gereksinimleri de belirtilmiştir.

Epic Games Store, Marvel\'s Guardians of the Galaxy\'yı ücretsiz dağıtıyor
05.01.2024 - 08:28,
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Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Son olarak platform, yılbaşına özel olarak büyük bir oyunu bedava hale getirdi. İşte Epic Games 4 Ocak ücretsiz oyunu…

Epic Games 4 Ocak ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün aksiyon severler için A Plague Tale: Innocence hediye eden Epic Games, bugün (4 Ocak) ise etkinliğin son gününe özel Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu dağıtıyor.

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve oyuncuların övgüyle bahsettiği Marvel's Guardians of the Galaxy, 5 Ocak saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden karşılıksız bir şekilde alınabilir. Kütüphanede kalıcı olduğunu belirtelim.

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Epic Games 4 Ocak ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım:  Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

2. Adım:  "Marvel's Guardians of the Galaxy" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Marvel's Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 10 Build 1903 (64-bit)Windows 10 Build 1903 (64-bit)İşlemciAMD Ryzen 5 1400/ Intel Core i5-4460AMD Ryzen 5 1600/ Intel Core i7-4790RAM8 GB16 GBEkran KartıNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/ AMD Radeon RX 570NVIDIA GeForce GTX 1660 Super/ AMD Radeon RX 590Depolama80 GB kullanılabilir alan80 GB kullanılabilir alanDirectXSürüm 12Sürüm 12

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games 4 Ocak ücretsiz oyunu sizce nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store, Marvel's Guardians of the Galaxy'yı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika


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