Bilim Fuarları Festivali Erzurum'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilim Fuarları Festivali Erzurum'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Bilim Fuarları Festivali Erzurum\'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
17.06.2026 12:17  Güncelleme: 12:18
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nde 11 ilçeden 229 proje sergilendi, 500 öğretmen ve öğrenci katıldı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bilim Erzurum'da düzenlenen 4006-C Bilim Fuarları Festivali, bilim ve teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, öğretmenler ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Hanifi İspirli ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Kadir Burak Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşmalarıyla yapıldı. Konuşmasında bilimsel düşüncenin ve üretkenliğin önemine vurgu yapan Ekici, öğrencilerin araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, gençlerin ortaya koyduğu her bilimsel çalışmanın ülkemizin yarınlarına yapılan değerli bir yatırım olduğunu belirtti.

11 ilçeden öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı toplam 229 proje, festival kapsamında sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 500 öğretmen ve öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, gençlerin projelerini tanıtma fırsatı bulurken katılımcılar da birbirinden değerli çalışmaları yakından inceleme imkanı elde etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı, bilimsel çalışmalarını yakından takip etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Bilim Fuarları Festivali Erzurum'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika

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