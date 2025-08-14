ESTÜ Hidroana Takımı, Dorlion V2 ile Yarışacak - Son Dakika
ESTÜ Hidroana Takımı, Dorlion V2 ile Yarışacak

14.08.2025 11:20
Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, Dorlion V2 ile Uluslararası Efficiency Challenge'da derece hedefliyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana Takımı, "Dorlion V2" adlı araçlarıyla 24 Ağustos'ta TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek Uluslararası Efficiency Challenge yarışında derece hedefliyor.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla 2007'de kurulan Hidroana Takımı, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında hidrojen yakıtlı araçlar tasarlayıp üreterek birçok ödül kazandı.

35 kişilik ekip, 2022'de Shell Eco-Marathon Yarışı'nda Avrupa üçüncülüğü, 2023'te TEKNOFEST kapsamındaki Uluslararası Efficiency Challenge'da "Hidromobil" kategorisinde Türkiye ikinciliği, "Performans Ödülü" ve "Kurul Özel Ödülü" kazandı. Aynı yıl Avrupa dördüncülüğünü elde eden ekip, 2024'te ise Avrupa beşinciliğine ulaştı.

Bu yıl Polonya'daki Shell Eco Marathon'u 9'uncu olarak tamamlayan ekip, her sezon araçlarını teknik açıdan geliştirerek yarışmalara katılıyor.

ESTÜ Hidroana Takımı, elektrik ve hidrojen teknolojileri ile mekanik sistemlerinde kapsamlı iyileştirmeler yaptığı "Dorlion V2" ile Uluslararası Efficiency Challenge'da bir kez daha başarı hedefliyor.

Takımın 17 yıldır danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, Uluslararası Efficiency Challenge'ın kendileri için adeta bir okul ve akademi niteliği taşıdığını söyledi.

Yarışmalarda ESTÜ'yü Hidroana Takımı olarak temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Töre, şöyle devam etti:

"İlk günkü heyecanla yeni aracımız Dorlion V2 ile yarışlara katılıyoruz. Aracımız daha hafif, daha ergonomik ve minimum yakıtla maksimum menzil elde etmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli üretim gururuyla, önceki yıllardaki derecelerimizi sürdürmek istiyoruz."

Shell Eco Marathon'da Polonya'da elde ettikleri derecelere de değinen Töre, aynı başarıyı Uluslararası Efficiency Challenge'da da tekrarlamak istediklerini ifade etti.

Hidroana Takım kaptanı ve ESTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enes Eyigün ise yarış hazırlıklarına geçen yıl eylül ayında başladıklarını kaydederek, "Yaklaşık 9 aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeri geldiğinde atölyede sabahladık, yeri geldiğinde hafta sonu çalışmalarımıza devam ettik. Yorucu ve uzun bir çalışma döneminden geçtik." dedi.

Dorlion V2'nin geçen seneki araca göre daha hafif olduğunu ifade eden Eyigün, "Tüm elektrik sistemlerini ve aksamlarını yeniledik, aerodinamiğini geliştirdik. 35 kişilik ekibimizle yarışa hazırız ve derece hedefliyoruz." diye konuştu.

Takımın mekanik şefi ve Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ayça Kapusuz ise aracın üretim sürecindeki her aşamada yer aldığını anlatarak, "Aracın kabuğundan motoruna kadar her şeyi kendimiz ürettik. Aksamlarımız hafifledi. Böylece teker dönüşlerimiz arttı." ifadelerini kullandı.

Kapusuz, TÜBİTAK'ta derece hedeflediklerini dile getirerek, okullarını gururla temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

