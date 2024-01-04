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Facebook, kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini takip eden 'bağlantı geçmişi' aracını kullanıma sunuyor - Son Dakika
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Facebook, kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini takip eden 'bağlantı geçmişi' aracını kullanıma sunuyor

Facebook, kullanıcıların ziyaret ettikleri sitelerin bir listesini tutan 'Bağlantı Geçmişi' adlı bir özellik tanıttı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tıkladıkları bağlantılara daha sonra kolayca geri dönebiliyorlar. Ancak, bu özellik aynı zamanda bu bilgilerin reklam amaçları için kullanılmasına da izin veriyor.

04.01.2024 - 16:23,
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"Bağlantı Geçmişi" adlıolan bu sistem, kullanıcıların Facebook üzerinde ziyaret ettikleri sitelerin bir listesini tutuyor. Bu liste sayesinde kullanıcılar, tıkladıkları bağlantılara daha sonra kolayca geri dönebiliyorlar.

Facebook, bu özelliği kaybolan veya unutulan bağlantıları hatırlamanın bir yolu olarak tanıtıyor. Sitede yapılan açıklamada, "Facebook tarama etkinliğiniz artık tek bir yerde kayıtlı olduğundan ziyaret ettiğiniz son bağlantılara kolayca geri dönün" ifadesi kullanılıyor.

Ancak, bu araç aynı zamanda bu bilgilerin reklam amaçları için kullanılmasına da izin veriyor. "Bağlantı Geçmişine izin verdiğinizde, bilgilerinizi Meta teknolojilerinde gördüğünüz reklamları iyileştirmek için kullanabiliriz" deniyor. Bu da demek oluyor ki, bağlantı geçmişindeki bilgiler örneğin Instagram gibi diğer platformlarla paylaşılabileceği anlamına geliyor.

Bu özellik varsayılan olarak açık gelirken kullanıcılar tarafından kapatılabiliyor. Ayrıca, Meta'nın, özelliğin "küresel kullanıma zaman içinde açılacağı ve bulunduğunuz yerde kullanılamayabileceği" uyarısıyla herkese henüz sunulmadığı belirtiliyor.

Pratikte, bir kullanıcı Facebook akışındaki bir bağlantıya tıkladığında, bağlantı tarayıcı uygulamasında değil, Facebook'un kendi "Mobil Tarayıcısı"nda açılıyor. Bu durum, kullanıcıların Facebook uygulamasından çıkmadan gezinmelerine olanak tanırken aynı zamanda şirkete internet üzerindeki kullanıcıları daha yakından takip etme fırsatı sağlıyor.

Bağlantı Geçmişi aracı, son 30 günde tıklanan bağlantıları listeleyerek kullanıcılara bu bilgilere erişim sağlıyor. Özelliğin yardım sayfasında, "Bağlantı Geçmişi açık olduğunda, Facebook'ta tıkladığınız ve Facebook'un Mobil Tarayıcısı'nda ziyaret ettiğiniz tüm bağlantılar 30 gün boyunca burada saklanacaktır" ifadesi bulunuyor.

Bu özellik, şu anda kullanılabildiği tek yer olan iOS ve Android için Facebook reklamı içinden kapatılabiliyor. Kullanıcılar, Mobil Tarayıcı'yı açmak için bir bağlantıya tıklayıp ardından sağ alt köşedeki üç noktayı seçerek "Tarayıcı Ayarları"na girmeleri gerekiyor. Bağlantı Geçmişine izin verme seçeneği bu sayfada görünmeli ve kullanıcılar tercihlerine göre bu özelliği açık ya da kapalı bırakabilirler.

Ayrıca, Facebook kullanıcılarına, "Bağlantı Geçmişini kapattığınızda, bağlantı geçmişinizi derhal temizleyeceğiz ve artık ziyaret ettiğiniz bağlantıları göremeyeceksiniz. Ayrıca, bağlantı geçmişinizi kaydetmeyeceğiz veya Meta teknolojilerinde gördüğünüz reklamları iyileştirmek için kullanmayacağız" güvencesi veriliyor. Meta ayrıca, bu verilerin sunuculardan gerçekten temizlenmesinin 90 gün kadar sürebileceğini belirtiyor.

Facebook, kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini takip eden \'bağlantı geçmişi\' aracını kullanıma sunuyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Son Dakika Teknoloji Facebook, kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini takip eden 'bağlantı geçmişi' aracını kullanıma sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facebook, kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini takip eden 'bağlantı geçmişi' aracını kullanıma sunuyor - Son Dakika
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