Google Chrome, Çerezleri Engelleme Kararı Aldı

Google Chrome, şirketlerin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip etmesini sağlayan ve 'çerez' adı verilen küçük dosyaları engellemeye başlayacağını duyurdu.

Bu dosyalar, örneğin bir alışveriş sitesinde kullanıcının hangi ürünlerle ilgilendiğini kayıt altına alıyor ve daha sonra bunları “özelleştirilmiş reklamlar” olarak farklı zamanlarda kullanıcıya sunabiliyor.

Bu dosyalar haber içeriğinden alışveriş ya da tatil sitelerine kadar hemen her site tarafından kullanılıyor.

Google Chrome yeni uygulamanın öncelikli olarak küresel kullanıcıların yüzde 1’ine sunulacağını açıkladı. Bu 30 milyon kullanıcı anlamına geliyor.

Google bu değişikliğin test aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar tüm kullancılara sunmayı planladığını duyurdu.

Reklam verenler ise bu değişikliğin kendilerini olumsuz etkileyeceğini kaydediyor.

İngiliz The Trade Desk firması şirketlere online reklam paketleri sunuyor.

Bu firmanın başkan yardımcısı Phil Duffield, kullancılara internette dolaşım gizliliği sağlama hedefinin, içerik sağlayıcıların reklam gelirleri elde etmesini engellememesi gerektiğini savundu.

Duffield reklam sektörünün daha iyi bir kullanım deneyimi için çalıştığını da söyledi.

Nasıl hayata geçirilecek?

Google Chrome dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı.

Rakipleri Apple’ın Safari’si ve Mozilla’nın FireFox’u üçüncü parti çerezleri engelleme seçeneğini sunuyor.

Çerezler aşağıdaki gibi bilgileri kayıt altına almak için kullanılabiliyor:

Google bu değişimi nasıl hayata geçireceğini de duyurdu. Buna göre rastgele seçilecek kullanıcılara “özel dolaşma” seçeneğini tercih etmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Google’ın başkan yardımcısı Anthony Chavez bir blog paylaşımı ile yeniliği duyurdu ve “Sorumlu bir yaklaşımla üçüncü taraf çerezlerini Chrome’da aşamalı sona erdireceğiz” mesajı verdi.

Chavez, üçüncü taraf çerezler olmadan bazı sitelerin çalışmayacak olması durumuna karşı da, “geçici olarak” bu dosyalara izin verme seçeneğinin kullanıcıya sağlanacağını bildirdi.

Google, internette dolaşımı daha “kişisel” hale getirmek için bu adımı attığını savunuyor.

Ancak birçok internet sitesi, üçüncü taraf çerezler üzerinden gelen reklamlar sayesinde ayakta duruyor.

Bazıları için "kişiye özel reklamlar" internet kullanımı sırasında "izinsiz" bir müdahale anlamına geliyor.