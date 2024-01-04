 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Google Chrome, Çerezleri Engelleme Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Google Chrome, Çerezleri Engelleme Kararı Aldı

Google Chrome, kullanıcıların internetteki hareketlerini takip eden çerezleri engellemeye başlayacağını duyurdu. Bu değişiklik, özelleştirilmiş reklamların sunulmasını sağlayan çerezlerin kullanımını etkileyecek. Google Chrome, yeni uygulamayı öncelikli olarak küresel kullanıcıların yüzde 1'ine sunacak ve yıl sonuna kadar tüm kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Reklam verenler ise bu değişikliğin kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Google Chrome, Çerezleri Engelleme Kararı Aldı
04.01.2024 - 21:12,
Abone Ol

Google Chrome, şirketlerin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip etmesini sağlayan ve 'çerez' adı verilen küçük dosyaları engellemeye başlayacağını duyurdu.

Bu dosyalar, örneğin bir alışveriş sitesinde kullanıcının hangi ürünlerle ilgilendiğini kayıt altına alıyor ve daha sonra bunları “özelleştirilmiş reklamlar” olarak farklı zamanlarda kullanıcıya sunabiliyor.

Bu dosyalar haber içeriğinden alışveriş ya da tatil sitelerine kadar hemen her site tarafından kullanılıyor.

Google Chrome yeni uygulamanın öncelikli olarak küresel kullanıcıların yüzde 1’ine sunulacağını açıkladı. Bu 30 milyon kullanıcı anlamına geliyor.

Google bu değişikliğin test aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar tüm kullancılara sunmayı planladığını duyurdu.

Reklam verenler ise bu değişikliğin kendilerini olumsuz etkileyeceğini kaydediyor.

İngiliz The Trade Desk firması şirketlere online reklam paketleri sunuyor.

Bu firmanın başkan yardımcısı Phil Duffield, kullancılara internette dolaşım gizliliği sağlama hedefinin, içerik sağlayıcıların reklam gelirleri elde etmesini engellememesi gerektiğini savundu.

Duffield reklam sektörünün daha iyi bir kullanım deneyimi için çalıştığını da söyledi.

Nasıl hayata geçirilecek?

Google Chrome dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı.

Rakipleri Apple’ın Safari’si ve Mozilla’nın FireFox’u üçüncü parti çerezleri engelleme seçeneğini sunuyor.

Çerezler aşağıdaki gibi bilgileri kayıt altına almak için kullanılabiliyor:

Google bu değişimi nasıl hayata geçireceğini de duyurdu. Buna göre rastgele seçilecek kullanıcılara “özel dolaşma” seçeneğini tercih etmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Google’ın başkan yardımcısı Anthony Chavez bir blog paylaşımı ile yeniliği duyurdu ve “Sorumlu bir yaklaşımla üçüncü taraf çerezlerini Chrome’da aşamalı sona erdireceğiz” mesajı verdi.

Chavez, üçüncü taraf çerezler olmadan bazı sitelerin çalışmayacak olması durumuna karşı da, “geçici olarak” bu dosyalara izin verme seçeneğinin kullanıcıya sağlanacağını bildirdi.

Google, internette dolaşımı daha “kişisel” hale getirmek için bu adımı attığını savunuyor.

Ancak birçok internet sitesi, üçüncü taraf çerezler üzerinden gelen reklamlar sayesinde ayakta duruyor.

Bazıları için "kişiye özel reklamlar" internet kullanımı sırasında "izinsiz" bir müdahale anlamına geliyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Chrome, Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Chrome, Çerezleri Engelleme Kararı Aldı - Son Dakika

BBC

21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: Google Chrome, Çerezleri Engelleme Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement