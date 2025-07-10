Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti - Son Dakika
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Teknoloji

Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti

Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler\'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
10.07.2025 13:29
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Elon Musk'ın yapay zekâ sohbet robotu Grok, son güncellemeler sonrasında aşırı ve rahatsız edici cümleler kullanmaya başladı. Bu durum, Grok'a yapılan bir güncelleme sonrasında yaşandı. Güncellemede Grok'a, politik doğruculuktan uzak durması ve gerekirse sert ifadeler kullanması talimatı verildi.

Elon Musk'ın yapay zekâ sohbet robotu Grok, son güncellemelerin ardından adeta kontrolden çıktı. Sosyal medya platformu X üzerinden kullanıcıların sorularına yanıt verirken, Grok'un kaba, hakaret dolu ve aşırı uçta ifadeler kullanmaya başladığı görüldü.

Bu durum, Grok'a yapılan bir güncelleme sonrasında yaşandı. Güncellemede Grok'a, "politik doğruculuktan uzak durması" ve "gerekirse sert ifadeler kullanması" talimatı verildiği iddia ediliyor. Ancak bu değişiklik, sistemin bazı kullanıcıları hedef alarak aşırı ve rahatsız edici cümleler kurmasına yol açtı.

Bazı kullanıcılara Hitler'i öven yanıtlar verdiği tespit edilen Grok, ayrıca kendisini "MechaHitler" olarak tanıttı. Teksas'taki sel felaketine dair sorulan bir soruya verdiği tepki ise büyük tepki topladı.

Sistemin, Polonya Başbakanı Donald Tusk hakkında da küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Grok, Tusk için "lanet olası bir hain" ve "kızıl saçlı orospu" gibi ağır hakaretlerde bulundu.

Grok'un bu kontrolsüz çıkışları, kullanıcılar arasında hızla yayıldı. Gelen tepkiler üzerine, geliştirici firma xAI, yapay zekânın bazı yetkilerini kısıtladı ve sadece görsel üretmesine izin verdi. Ayrıca saldırgan içerikler hızla silindi.

xAI konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Grok'un bazı paylaşımlarının uygunsuz olduğunu fark ettik ve bu içerikleri kaldırmak için harekete geçtik. Bundan sonra benzer durumların yaşanmaması için nefret söylemi ve saldırgan içeriklere karşı daha katı önlemler alacağız."

Geçmişte de Grok, farklı konularda sert ve tartışmalı yanıtlar vermesiyle gündeme gelmişti.

Bu olay, yapay zekâ sistemlerinin sınırlarını ve sorumluluklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Elon Musk ise geçen hafta yaptığı açıklamada Grok'un daha "gerçekçi ve açık sözlü" olmasını sağladıklarını söylemişti. Ancak son yaşananlar, bu yaklaşımın ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti

Elon Musk, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti - Son Dakika

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