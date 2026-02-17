Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu - Son Dakika
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu

Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
17.02.2026 22:33  Güncelleme: 22:39
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Canlı yayın sırasında güzellik filtresi aniden kapanan Çinli yayıncı, gerçek görünümünün ortaya çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Hayranlarının büyük bir kısmının ''kandırıldık'' diyerek tepki göstermesi sonucu, yayıncının takipçi sayısında rekor bir düşüş yaşandı.

Teknolojinin sunduğu güzellik filtreleri, sosyal medya dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaların son kurbanı ise canlı yayınları ve kusursuz görünümüyle tanınan Çinli bir yayıncı oldu. Saatlerce süren yayının bir noktasında filtrenin arızalanması, dijital dünyada "gerçeklik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FİLTRE GİTTİ, GERÇEK GELDİ

Müzik eşliğinde hayranlarıyla etkileşimde bulunan yayıncı, yayının ortasında filtrenin devre dışı kalmasıyla gerçek görünümüyle ekrana yansıdı. O ana kadar pürüzsüz bir cilt ve belirgin yüz hatlarıyla görünen yayıncının gerçek haliyle karşılaşan izleyiciler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Arızanın fark edilmesiyle birlikte yayın bir anda kaos alanına döndü.

TAKİPÇİ LİSTESİNDE SERT DÜŞÜŞ

Gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından, yayını izleyen binlerce kişi hayal kırıklıklarını yorumlarda dile getirdi. Birçok takipçisi, yayıncının kendilerini görsel manipülasyonla yanılttığını iddia ederek "takibi bırakma" kampanyası başlattı.

Bildirilene göre, olayın yaşandığı andan itibaren yayıncının takipçi sayısında 140.000 kişilik devasa bir kayıp yaşandı.

    Yorumlar (3)

  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    maske düştü kel göründü geçmiş olsun ???? 14 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ DORUĞUN GERZESİ:
    iyide filtresiz daha güzel 4 4 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülkenin durumuna bakın haber sitesinin o psliklerin haberlerini gizlemek içn yaptıgı haberlere bakın 2 0 Yanıtla
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
