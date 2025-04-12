Uçuş öncesinde havaalanlarında yaşanan check-in yapma ve biniş kartı alma telaşı, havacılık kurallarında gidilecek yeni değişikliklerle birlikte tarihe karışıyor.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. The Times'ın haberine göre, yapılacak değişiklikler 3 yıl içinde uygulamaya konacak.
Yolcular, yeni kurallarla birlikte biletlerini aldıkları andan itibaren telefonlarına bir 'seyahat belgesi' indirebilecek. Seyahat planında değişiklik olması halinde bu belge de otomatik olarak güncellenecek.
Yolcular ayrıca pasaportlarını da telefonlarına yükleyebilecek. Böylece her yolcunun uçuş bilgileri, dijital kimliği ve biniş izni tek bir QR kodda toplanacak.
Havaalanlarındaki noktalardan geçişte ise 'yüz tanıma sistemleri' kullanılacak. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak. Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.
Son Dakika › Teknoloji › Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?