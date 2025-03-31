Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti - Son Dakika
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Teknoloji

Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti

Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolunda yolcu hakları başvuru sürecinin tamamen dijitalleştiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, ''Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak. Süreci tek tıkla başlatabilecek.'' dedi. KDM-ERP sistemine entegre edilen Yolcu Hakları Modülü ile yolcu, şikayet ve taleplerini dijital olarak gerçekleştirebilecek.

31.03.2025 12:05
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak ve tüm süreçleri merkezileştirmek amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, KDM-ERP (ctm.shgm.gov.tr) sistemine entegre edilen Yolcu Hakları Modülü ile yolcu şikayet ve taleplerinin tek noktadan ve tamamen dijital bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

"SÜRECİ TEK TIKLA BAŞLATABİLECEK"

Havayolu işletmelerini, vatandaşları ve SHGM'yi dijital ortamda buluşturduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak. Süreci tek tıkla başlatabilecek." dedi.

"ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA DOĞRUDAN SHGM DAHİL OLACAK"

KDM-ERP sistemi üzerinden yapılacak başvuruların öncelikle havayolu şirketi tarafından değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, "Yolcunun ve havayolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda sürece doğrudan SHGM dahil olacak." açıklamasında bulundu.

Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti

"FİZİKİ EVRAK VE E-POSTA DEVRİ KAPANDI"

Uraloğlu, sistem kapsamında başvuru süreçlerinin hız kazanacağını ve başvuruların çok daha kısa sürede sonuçlandırılacağını söyleyerek "Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikayetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirecek." diye konuştu.

"SİVİL HAVACILIKTA TAKİPSİZ HİÇBİR ALAN KALMAYACAK"

KDM-ERP sisteminin yalnızca yolcu hakları başvurularını değil, havacılıkla ilgili tüm süreçleri kapsayacağını belirten Uraloğlu, "Sistem ile birlikte havacılıkta denetimsiz, izlenemez hiçbir alan bırakılmayacak. Havacılık sektörünün tamamında süreç yönetimi merkezi bir yapıya kavuşacak. Sivil havacılıkta takipsiz hiçbir alan kalmayacak." açıklamasında bulundu.

YILDA 1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR

2024 yılında SHGM'ye ulaşan yolcu başvuru sayısının 18 bin civarında olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını bekliyoruz. Çünkü artık doğrudan havayoluna giden başvurular da bu platform üzerinden yürütülecek. Sistemin kapsayıcılığı çok daha geniş." ifadelerini kullandı.

"YOLCU HAKLARINDA DİJİTALLEŞMEDE ÖNCÜ BİR MODELE İMZA ATTIK"

Avrupa Birliği ülkelerinde benzer çevrimiçi başvuru sistemlerinin bulunduğunu ancak Türkiye'nin kurduğu yapının daha kapsamlı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Yolcu, havayolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Havacılık, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti - Son Dakika

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