Hayranları mutlu! Sevilen dizinin yeni sezonu duyuruldu

Teknoloji

Amazon ve Bethesda tarafından oyundan uyarlanarak geliştirilen Fallout dizisi, yakın zamanda Prime Video üzerinden yayınlanmıştı. Yeni yapım, sinema dünyasında büyük ilgiyle karşılandı. Bu bağlamda yeni bölümlerin ne zaman geleceği de merak edilmeye başlandı. Bugün ise Fallout 2. sezonu onaylandı.

Fallout 2. sezonu onaylandı

Bilmeyenler için ilk olarak 2020'de duyurulan ve 9 Nisan'da seyircilere sunulan Fallout dizisi, kıyamet sonrası Los Angeles'ta geçer ve nükleer yıkımdan sonra insanların yer altı sığınaklarında yaşamaya zorlandığı bir dünyayı anlatır. İnsanlar, radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korunarak hayatta kalmaya çalışır. Fallout dizisinin yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü HBO dizisi Westworld'ün yaratıcılarından Lisa Joy ve Jonathan Nolan oturuyor.

Bu gönderiyi Instagram 'da gör FALLOUT ?? (@falloutonprime)'in paylaştığı bir gönderi

Fallout dizisini temsil eden resmi Instagram hesabı üzerinden hayranları oldukça heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. Buna göre dizinin, beğenilen ilk sezonunun ardından 2. sezonu ile birlikte geri döneceği resmen onaylandı.

Efsane filmin dizi uyarlaması için beklenen açıklama geldi!

Ancak paylaşım, yeni bölümler ile ilgili merak edilen pek çok soruyu yanıtsız bıraktı. Zira herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ayrıca 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih de paylaşılmadı. Bu nedenle Fallout hayranları, bir hayli heyecanlı.

Fallout dizisinin yayınlanmasıyla birlikte oyun satışları da bir hayli arttı. Öyle ki dijital oyun mağazalarında Fallout 4 ve Fallout 76, çok satanlar listesine girdi. Bunda oyunların indirimle satılması da etkili oldu.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fallout 2. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.