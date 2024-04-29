Hepsiburada CEO\'su SDN Summit\'te önemli açıklamalarda bulundu

Teknoloji

27-28 Nisan'da düzenlediğimiz SDN Summit, sektördeki büyük oyuncuların konuşmalarıyla daha anlamlı hale geldi. Bunlardan biri de Hepsiburada oldu. Hepsburada'nın en yeni teknoloji hedeflerini, merak edilen drone teslimatını konuştuk.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, SDN Summit'te önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'nın dijital dönüşümü ve teknolojideki yenilikçi adımlarını detaylandıran Gökçetekin, şirketin yapay zeka ve diğer teknolojik yeniliklerle nasıl bir dönüşüm yaşadığını anlattı. Özellikle, yapay zeka destekli yeni ürünler ve depolar arası ile son kullanıcıya yapılan drone teslimatları gibi konulara değindi.

Gökçetekin, Hepsiburada'nın Azerbaycan ve Ortadoğu pazarlarına açılma stratejileri üzerine de bilgiler verdi. Bu bölgelerdeki operasyonlarını genişletme planlarından bahsederek, şirketin uluslararası arenada nasıl bir genişleme stratejisi izlediğini açıkladı.

Ayrıca, şirketin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları hakkında da konuştu ve Hepsiburada'nın düşük karbon salınımı ile sektörde nasıl öne çıktığını vurguladı. SDN Summit kapsamında, Hepsiburada'nın müşterilere sunduğu yeni teknolojik ürünler de tanıtıldı.

SDN Summit Binance turu!

Bu yeni ürünlerin tüketicilerin yaşamını nasıl kolaylaştıracağı üzerinde duruldu ve teknoloji entegrasyonunun günlük yaşama olan katkılarına dikkat çekildi. Gökçetekin, bu yeni teknolojiler ve hizmetlerle Hepsiburada'nın tüketici deneyimini nasıl dönüştürdüğünü örneklerle anlatarak, şirketin teknoloji ve yenilikçilik konusundaki liderliğini pekiştirdiğini gösterdi.