Honor Magic V2 RSR Porsche Design: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
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Honor Magic V2 RSR Porsche Design: Özellikler ve Fiyat

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: Özellikler ve Fiyat

Honor, yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte, Türkiye'de satışa sunulması halinde en pahalı akıllı telefon olacak özel dizayna sahip katlanabilir modeli Honor Magic V2 RSR Porsche Design'i duyurdu. Cihazın özellikleri arasında iki adet OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB dahili bellek, 50 MP arka kamera ve 5000 mAh pil bulunuyor. Fiyatı ise 15 bin 999 yuan olarak açıklandı ve Türkiye'de 150-200 bin TL aralığında olması bekleniyor.

26.02.2024 12:13
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Honor, bugün düzenlediği etkinlikte akıllı telefondan tablete ve yapay zekaya kadar birçok alanda yeni ürünlerini, hizmetlerini ve çalışmalarını tanıttı. Dikkatleri ise Türkiye'de satışa sunulması halinde en pahalı akıllı telefon olacak özel dizayna sahip katlanabilir modeli çekti. İşte Honor Magic V2 RSR Porsche Design özellikleri ve fiyatı…

Honor Magic V2 RSR Porsche Design fiyatı ve özellikleri!

Öncelikle cihazın boyutlarına bakıldığında, kapalı haliyle 74.0 mm genişliğinde ve 156.7 mm yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. Açık hali ise 145.4 mm genişliğe ulaşıyor. Derinlik konusunda ise kapalı halde 9.9 mm ve açık halde 4.7 mm ile oldukça ince bir profil sunuyor. Telefonun ağırlığı ise yaklaşık 234 gram.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: Özellikler ve Fiyat

Ekran özelliklerine gelince Honor Magic V2, iç ve dış olmak üzere iki adet ekrana sahip. İç ekran 7.92 inç boyutunda ve 2344×2156 piksel çözünürlük sunarken, dış ekran 6.43 inç büyüklüğünde ve 2376×1060 piksel çözünürlüğe sahip. Her iki ekran da OLED ve 120 Hz tazeleme hızına sahip ki bu, özellikle oyun oynarken veya videolar izlerken akıcı bir deneyim sunuyor.

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Performans tarafında ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci barındıran bu cihaz, sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik birimi ise Adreno 740. Bu, Honor Magic V2'nin yüksek performans gerektiren uygulamaları ve oyunları rahatlıkla çalıştırabileceği anlamına gelse de pazardaki en güçlü cihaz olmadığını söyleyelim.

İşletim sistemi olarak Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıyor. Cihazın bellek kapasitesi ise oldukça cömert. 16 GB RAM ile çoklu görevler sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor ve 1 TB dahili belleğe sahip olduğu için hafıza sorunu ortadan kalkıyor.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: Özellikler ve Fiyat

Bu cihazın kamera donanımı da diğer özellikleri kadar dikkate değer. Arka kamera 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve OIS desteğine sahip. Geniş açı ve ultra geniş açı kameralar da 50 Megapiksel ve 20 Megapiksel çözünürlüklerinde.

Ayrıca, 40x dijital yakınlaştırma modu ve 4K video çekim yeteneklerine sahip. Ön kameranın da 16 Megapiksel çözünürlüğünde olduğunu ve geniş açı çekim yapabildiğini belirtelim. Son olarak cihazın 5000 mAh kapasiteli pil ile geldiğini ve 66W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ve de 5G ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantıları desteklediğini söyleyelim.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design: Özellikler ve Fiyat

Honor Magic V2 RSR Porsche Design fiyatı 15 bin 999 yuan olarak açıklandı. Bu da vergiler hariç yaklaşık 70 bin TL civarında yapıyor. Avrupa'da ise 2700 euro seviyesinde satılabileceği söyleniyor. Dolayısıyla ülkemizde satışa çıkacak olursa Türkiye'nin en pahalı akıllı telefonu olarak 150-200 bin TL aralığında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

ÖzellikDetayBoyut ve AğırlıkYükseklik: 156.7 mm, Genişlik: Katlanmış 74.0 mm/ Açılmış 145.4 mm

Derinlik: Katlanmış 9.9 mm/ Açılmış 4.7 mm

Ağırlık: Yaklaşık 234 g (batarya dahil)Ekranİç Ekran: 7.92 inç, Dış Ekran: 6.43 inç, İç Ekran Oranı: 9.78: 9, Dış Ekran Oranı: 20: 9, Renk: 1.07 milyar renk, DCI-P3, İç Ekran Türü: Katlanabilir OLED (120 Hz), Dış Ekran Türü: OLED (120 Hz), İç Ekran Çözünürlük: 2344×2156 Piksel, Dış Ekran Çözünürlük: 2376×1060 PikselİşlemciCPU: Snapdragon 8 Gen 2, Sekiz çekirdek, 1×Cortex-X3 3.19GHz+, 2×Cortex-A715 2.8GHz+, 2×Cortex-A710 2.8GHz+, 3×Cortex-A510 2.0GHz, GPU: Adreno 740İşletim SistemiAndroid 13 Tabanlı MagicOS 7.2 Bellek16 GB RAMHafıza1 TBKameraArka Kamera: 50MP Geniş Açı (f/1.9, OIS), 50MP Ultra Geniş Açı (f/2.0), 20MP Telefoto (f/2.4, OIS), Video Çekimi: 4K (3840×2160 piksel), Yakınlaştırma Modu: 40x Dijital, Ön Kamera: 16MP Geniş Açı (f/2.2)Pil5000 mAh (tipik), 4900 mAh (nominal)Şarj66W SuperChargeAğ ve Bağlantı5G/4G+/4G/3G/2G, Nano SIM, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3Sensörler ve DiğerYerçekimi, Kızılötesi, Parmak izi, Jiroskop, Pusula, NFC, Ortam Işığı, Yakınlık, Ses Efekti: DTS: X Ultra, USB Type-C, USB 3.1 GEN1

Kaynak: Shiftdelete

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