Boyun bantlı kablosuz kulaklık segmentinde öne çıkan modellerden biri olan Huawei FreeLace Pro 2, yeni nesil yapay zeka özellikleri kazanacak. Böylece akıllı gürültü engelleme teknolojisine kavuşacağı söylenen cihazın, bir önceki nesle göre birçok iyileştirme kazanacağı belirtiliyor. Çin'de şimdiden ön siparişe açılan modelin, özellikle global pazarda iyi bir satış rakamı yakalayacağı da öngörülmekte. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Huawei FreeLace Pro 2 geliyor
İçinde 10.8mm'lik özel sürücüler barındıran cihaz, çift magnetli tasarımı sayesinde frekans kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Böylece tam 15 Hz'lik bir bas değerine ulaşılabilirken, LDAC ve L2HC kodekleri için de tam uyumluluk sunuluyor. Kulaklığın en dikkat çeken özelliği ise, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden gücünü alan ANC 2.0 adındaki gürültü engelleme kabiliyeti olarak öne çıktı.
Ayrıca cihazın halihazırda mevcut olan yapay zeka fonksiyonlarını, gelecek güncellemelerle birlikte daha da artırılacağı konuşuluyor. Tek şarj ile 25 saate kadar kullanım ömrü sağlayan kulaklık, oldukça kısa bir sürede tam şarj durumuna gelebiliyor. Ek olarak, USB-C portu için de tam entegrasyon sağlanmakta. 96 dolarlık fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşan ürünün, Türkiye'de resmi olarak ne zaman satışa çıkacağı şu an için belli değil. Ürünün, müzik severler tarafından beğenilip beğenilmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.
Huawei Watch 4 Pro, yeni versiyonuyla geliyor!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei FreeLace Pro 2 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Huawei markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei FreeLace Pro 2, Yeni Nesil Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor - Son Dakika
Samsung, Galaxy S24 FE modelini bu yaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy S24 FE'nin özellikleri arasında OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 işlemci, üçlü kamera kurulumu ve 12 GB RAM bulunacak. Modelin seri üretimi başlamış durumda ve Samsung'un büyük bir başarı beklediği belirtiliyor.
NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere otonom bir şekilde çalışabilen Lunar Terrain Vehicle isimli yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı. Projenin maliyetinin 4.5 milyar doları aşacağı belirtilirken, başarılı bir şekilde hayata geçmesi durumunda uzay ulaşımı sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir.
Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
Tecno, Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini tanıttı. Her iki modelde de 6,78 inç ekran, 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunuyor. Pova 6, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pova 6 Neo ise 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 7000 mAh batarya ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle çalışıyor.
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde.
Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor.
Microsoft, Windows 11 için LTSC sürümünü duyurdu. LTSC sürümü, daha az özellik içeren ancak daha uzun süre güncelleme sunan bir yapıya sahip. İşletmelerin tercih ettiği bu sürüm, Windows 11 için daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıları da cezbediyor. LTSC sürümü Eylül 2024'te çıkacak ve yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.
Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?