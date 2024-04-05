Huawei FreeLace Pro 2, Yeni Nesil Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor

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Boyun bantlı kablosuz kulaklık segmentinde öne çıkan modellerden biri olan Huawei FreeLace Pro 2, yeni nesil yapay zeka özellikleri kazanacak. Böylece akıllı gürültü engelleme teknolojisine kavuşacağı söylenen cihazın, bir önceki nesle göre birçok iyileştirme kazanacağı belirtiliyor. Çin'de şimdiden ön siparişe açılan modelin, özellikle global pazarda iyi bir satış rakamı yakalayacağı da öngörülmekte. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Huawei FreeLace Pro 2 geliyor

İçinde 10.8mm'lik özel sürücüler barındıran cihaz, çift magnetli tasarımı sayesinde frekans kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Böylece tam 15 Hz'lik bir bas değerine ulaşılabilirken, LDAC ve L2HC kodekleri için de tam uyumluluk sunuluyor. Kulaklığın en dikkat çeken özelliği ise, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden gücünü alan ANC 2.0 adındaki gürültü engelleme kabiliyeti olarak öne çıktı.

Ayrıca cihazın halihazırda mevcut olan yapay zeka fonksiyonlarını, gelecek güncellemelerle birlikte daha da artırılacağı konuşuluyor. Tek şarj ile 25 saate kadar kullanım ömrü sağlayan kulaklık, oldukça kısa bir sürede tam şarj durumuna gelebiliyor. Ek olarak, USB-C portu için de tam entegrasyon sağlanmakta. 96 dolarlık fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşan ürünün, Türkiye'de resmi olarak ne zaman satışa çıkacağı şu an için belli değil. Ürünün, müzik severler tarafından beğenilip beğenilmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei FreeLace Pro 2 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Huawei markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.