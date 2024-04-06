Son birkaç yıldır ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Huawei, çalışmalarına devam edebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda şirket, yakın zamanda yeni P70 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için geri sayım başlamışken önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Huawei, sadece P70 serisini tanıtmayabilir. İşte ayrıntılar…
Huawei Vision Pro ve üçe katlanan telefon yolda
Son birkaç aydır Huawei'nin Apple Vision Pro rakibi bir karma gerçeklik gözlüğü ve 10 inç ekranlı üçe katlanan akıllı telefon üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Ancak bu yeni ürünlerin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yoktu. Bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Daha önceki güvenilir sızıntılarıyla bilinen tipster SmartPikachu, Huawei'nin Vision Pro ve 10 inç üçe katlanan telefon çalışmalarını tamamladığını iddia etti. Buna göre firmanın yakın zamanda büyük bir lansman düzenleyeceği tahmin ediliyor. Şirket, ilk üçe katlanan telefonu üreten marka ünvanına sahip olacak.
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Aktarılan bilgilere göre Çin merkezli ekran üreticisi BOE, Huawei'nin üçe katlanan akıllı telefon modeli için ekran panellerini sağlayacak. Ayrıca Zhaoli ve Fusda ise cihaz için menteşe tedariki edecek. Şirketlerin masaya oturup anlaşma yaptığı bildiriliyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Huawei, Vision Pro ve üçe katlanan telefon üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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