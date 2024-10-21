TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, ses hızı üzerinde gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamlandı.
TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen Hürjet, saat 09.45'te Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'ndan havalandı. Ses hızı üzerinde ilk uçuş testini gerçekleştiren Hürjet, yaklaşık 45 dakika havada kaldıktan sonra kontrollü bir şekilde inişi gerçekleştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen uçuşta Hürjet'e bir adet F-16 savaş uçağı da eşlik etti.
Son Dakika › Teknoloji › Hürjet'in Ses Hızı Üzerindeki İlk Uçuşu Başarılı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?