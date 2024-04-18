HYTE, Gaming.Gen.TR iş birliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı

Teknoloji

Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun Teknoloji A.Ş. iş birliği kapsamında, yenilikçi PC donanımı ve oyuncu ekipmanları markası HYTE'nin Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu. Marka, oyun ve performansı yeni zirvelere taşımanın yanı sıra, ekranda heyecan verici yeni deneyimler sunmaya odaklanıyor. Ayrıca, PC kurma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, oyun ve teknoloji ile etkileşimi tamamen yeniden şekillendiriyor.

HYTE, Gaming.Gen.TR güvencesiyle Türkiye'de!

Gaming.Gen.TR CEO'su iş birliği hakkında şunları söyledi:

"HYTE gibi yenilikçi ve sıra dışı bir markayı Türkiye'deki oyuncularla buluşturacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. HYTE'ın oyun dünyasına getirdiği taze bakış açısı ve kaliteli ürün yelpazesi, Gaming.Gen.TR'nin oyun tutkunlarına sunduğu deneyimi zenginleştirecek."

HYTE, sanatsal tasarımlar ile hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Markanın amacı, bilgisayarınızın sizin kadar güçlü ve benzersiz olması gerektiğine inanarak, buna yönelik ürünler geliştirmek. "Oyun sadece güç düğmesine bastığınızda gerçekleşmemeli. Sonuçta, yolculuk eğlencenin yarısıdır." diyen HYTE, oyun ve teknoloji tutkunlarını bir sonraki macerasına davet ediyor.

Gaming.Gen.TR'de HYTE ürünleri, başlangıç olarak LCD panelli oyuncu kasaları ve aksesuarları ile sunuluyor. İlerleyen süreçte markanın daha birçok ürününü görebilirsiniz. Oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Gaming.Gen.TR ve HYTE ile oyunun kurallarını yeniden yazmak için tıklayın.