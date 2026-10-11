IAC 2026'da bilimsel başvuruda rekor kırıldı, OMÜ doktora öğrencisi üçüncülük kazandı - Son Dakika
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IAC 2026'da bilimsel başvuruda rekor kırıldı, OMÜ doktora öğrencisi üçüncülük kazandı

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IAC 2026\'da bilimsel başvuruda rekor kırıldı, OMÜ doktora öğrencisi üçüncülük kazandı
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IAC 2026'da bilimsel başvuru ve başvurulan ülke sayısı rekor seviyeye ulaştı. Kongrede OMÜ'nün uzay çalışmaları uluslararası katılımcılarla buluştu; OMÜ doktora öğrencisi en iyi sunum kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı.

MERT DAVUT/YİĞİTHAN YILDIZ - Bilimsel başvuru ve katılımcı sayısıyla dikkati çeken 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026), üniversitelerin bu alandaki bilimsel çalışmalarını artırması öngörülüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, sektör temsilcileri ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek uzay alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladı.

Kongrede bu yıl, hem bilimsel başvuru sayısı hem de başvuruların geldiği ülke sayısı bakımından rekor kırıldı. Burada üniversitelerin uzay alanındaki araştırmaları uluslararası katılımcılarla da buluştu. Bu üniversitelerden biri de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) oldu.

Kongrede uzay sektörü temsilcilerinin öğrencilerle bir araya gelmesinin, gençlerin bu alana ilgisini artırması bekleniyor.

Uzay alanında ilerleme birçok boyutu bir araya getiriyor

OMÜ Rektör Yardımcısı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Kurnaz, AA muhabirine, üniversite bünyesinde küçük uydu haberleşmesi, astronomi, insanlı uzay görevlerinde radyasyondan korunma ve uzay yönetişimi gibi alanlarda araştırmalar yürütüldüğünü söyledi.

Geliştirilen teknolojilerin, gelecekteki uzay görevlerinde kullanılabilecek çözümlere dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Kurnaz, "Uzay alanında ilerlemenin, teknoloji geliştirme, bilimsel bilgi üretme ve güçlü kurumlar oluşturma boyutlarını bir araya getirdiğini görüyoruz." dedi.

Küçük uydu haberleşmesine yönelik çalışmada 4 farklı frekans bandında çalışabilen kompakt bir anten tasarladıklarını aktaran Kurnaz, antenin performansını bilgisayar ortamında yapılan benzetimlerle değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurnaz, çalışmayla, gelecekte küçük uydu haberleşme sistemlerinde kullanılabilecek çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, teknolojinin, yer gözlem verilerinin aktarılması, uyduların birbirleriyle iletişim kurması ve uydu ağları gibi alanlarda kullanılabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Kurnaz, bu tür sistemlerin tarım, çevre takibi ve afet yönetimi gibi alanlarda uydu verilerinin aktarılmasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Uzay görevlerinde atık ve fazla suyun kullanımı araştırılıyor

Uzun süreli uzay görevlerine yönelik çalışmada, görev sırasında ortaya çıkan atıklar ile fazla suyun polietilen panellerde değerlendirilerek radyasyondan korunmada kullanılmasının araştırıldığını anlatan Kurnaz, bu yaklaşımın Mars yolculukları, Ay'daki yaşam alanları ve uzun süreli uzay görevleri için çözüm geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Çalışmanın uygulamaya aktarılabilmesi için çözümün deneylerle test edilmesi, prototipinin hazırlanması ve farklı koşullarda ölçümlerinin yapılması gerektiğini aktaran Kurnaz, araştırmanın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çift yıldız sistemleri ve uzay yönetişimi inceleniyor

OMÜ Gözlemevi'nde çift yıldız sistemlerinin fiziksel özellikleri ve yıldızların birbirleriyle etkileşimlerinin incelendiğini bildiren Kurnaz, bu çalışmaların, yıldız sistemlerinin oluşumu ve gelişimine ilişkin bilimsel bilginin artırılmasına katkı sağladığını söyledi.

Kurnaz, uzay yönetişimi alanında da faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve farklı ülkeler arasındaki iş birliklerinin öneminin ele alındığını belirterek, "Doktora öğrencisi Merve Nur Yaşar, bu alandaki çalışmasıyla kongrede 'en iyi sunum' kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Gençlerimizin araştırma üreterek bu sürece katılması ve uluslararası düzeyde ödül kazanması, gelecekteki kapasitemiz açısından güçlü bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.

"En değerli sonuç, daha fazla öğrencimizin araştırmaya başlaması"

Kongrenin, çalışmalarını aynı alanda araştırma yapan bilim insanlarıyla doğrudan tartışabilecekleri önemli bir platform olduğuna işaret eden Kurnaz, şunları kaydetti:

"Burada aldığımız bilimsel geri bildirimler, araştırmalarımızın geliştirilmesine ve sonraki adımların daha doğru planlanmasına yardımcı olacak. Farklı kurumların uzmanlıkları ve araştırma altyapıları hakkında bilgi edinme fırsatı da bulduk. Anten çalışmamız için ortak üretim ve ölçüm faaliyetleri, astronomi araştırmamız için farklı gözlemevleriyle eş zamanlı gözlemler, radyasyon çalışmamız için malzeme ve uzay ortamı uzmanlarıyla ortak analizler gündeme gelebilir. Uzay politikaları alanındaki çalışmalarımız, farklı ülkelerden araştırmacılar ve kurumlarla karşılaştırmalı araştırmalar geliştirme fırsatı sundu. Gençlerimizin bu fırsatları değerlendirebilmesi için danışmanlık, araştırma altyapısı, proje desteği ve uluslararası bağlantılarla yanlarında olmamız gerekiyor. Kongrenin sonrasında görmek istediğimiz en değerli sonuç, daha fazla öğrencimizin araştırmaya başlaması, disiplinler arası ekipler kurması ve geliştirdiği fikirleri bilimsel yöntemlerle sınamasıdır."

Kaynak: AA
Merve NurTeknolojiEğitimUzaySon Dakika

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