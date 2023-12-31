İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, AX-3 Görevi İçin Hazır

Türk Astronot Alper Gezeravcı, 17 Ocak tarihinde gerçekleşecek fırlatma öncesi göreve hazır. AX-3 görevinde yer alacak ekip, SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini tamamladı. İşte ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı ve AX-3 ekibi astronot kıyafetleriyle karşımızda.

İlk Türk Astronot, ISS Uzay İstasyonu görevi AX-3 için hazır

Astronotlar, AX-3 görevi için son hazırlıkları da tamamladı. SpaceX daha önce, görev için yapılacak fırlatmayı erteledi. Firma bu ertelemenin sebebini ise olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma sıralamasını değiştirmesi olarak açıkladı.

Buna göre AX-3 ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, aksi bir durum yaşanmadığı taktirde 17 Ocak tarihinde uzaya adım atan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak.

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Görev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek. Gezeravcı bu 14 günlük sürenin sonunda yeniden yurda dönüş yapacak. Peki ama ilk Türk astronot Alper Gezeravcı kimdir?

Heyecana ne kadar hazırız? ????????? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı! ???? Astronotumuz Alper GEZERAVCI ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı.? pic.twitter.com/G7QXO2vXaL — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 30, 2023

Alper Gezeravcı kimdir?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, 21 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir F-16 pilotu. Hava Harp Okulu'ndan Elektronik Mühendisi olarak mezun olan Gezeravcı, yüksek lisansını ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması bölümünde yaptı.

Uzay ajansları, astronotları genel olarak jet pilotları gibi yüksek G kuvvetine dayanabilecek kişiler arasından seçiyor. Bu anlamda astronot adaylarının belirli zorlu basınç testlerinden geçmesi gerekiyor. Türk Astronot sonrası Türkiye'nin diğer bir hedefi ise Ay'a sert iniş gerçekleştirmek. Ancak Türkiye Uzay Ajansı, takvime göre 2023'te gerçekleşecek görev için henüz bir gelişme paylaşmadı.

Peki sizce Türkiye, yakın bir zamanda uzaya kendi roketiyle çıkan ve aya iniş yapan ülkeler arasına girebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.