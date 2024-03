İngiltere Seçim Komisyonu, Çin destekli siber saldırıya maruz kaldı

Ubisoft, The Settlers: New Allies için büyük bir ücretsiz içerik güncellemesi yayınladı

Ubisoft, The Settlers: New Allies için Gears of Prosperity paketiyle oyuna yeni özellikler ve tasarım öğeleri ekledi. Atölye binalarında sınırlı kullanıma sahip aletler üretme, yeni binalar ekleme ve dengeleme değişiklikleri gibi yenilikler sunuldu. Ayrıca oyuncuların yerleşimlerini kişiselleştirmelerini sağlayacak dekoratif yapılar da eklendi. Yeni içerik paketi ücretsiz olarak sunulmaktadır.