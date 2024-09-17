Instagram'dan 18 Yaş Altı Kısıtlamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji
BBC

Instagram'dan 18 Yaş Altı Kısıtlamalar

Instagram\'dan 18 Yaş Altı Kısıtlamalar

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar ve güvenlik önlemleri getiriyor.

17.09.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. "Genç hesapları" adı verilen uygulama kapsamında reşit olmayan kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimleri sınırlandırılacak.

Yeni hesaplar, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi.

Instagram'ın sahibi Meta'nın web sitesinde yer alan yeni hesaplar Avrupa Birliği'ninde 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe girecek.

BBC Türkçe'ye konuşan Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de de Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Meta'nın açıklamasında yeni uygulamanın ergenler için "kimlerin onlarla irtibata geçebileceğini ve gördükleri içeriği kısıtlayan dahili korumalar" getirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek ve 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

Hangi önlemler getirildi?

Yeni önlemler kapsamında "genç hesap" kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Böylece yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler paylaştıkları içerikleri görüp onlarla etkileşime geçebilecek.

Aynı şekilde 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecek.

Instagram, bu uygulama ile ergenlerin Keşfet ve Reels alanlarda karşılarına çıkabilecek içerikleri de filtreleyecek. Böylece şiddet içerikleri ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas içerikler" bu yaş grubunun karşısına daha az çıkacak.

"Genç hesapları", 18 yaş altı kullanıcılara zaman uyarısı da yapacak. Bu kapsamda günlük 60 dakikayı aşan kullanıcılara uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.

18 yaş altı hesaplar ayrıca akşam 10 ve sabah yedi arası "uyku moduna" girecek. Bu süre zarfında gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

Reşit olmayan kullanıcıların ebeveynleri, hesaplarını denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek, ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek.

Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek.

Instagram'ın yeni kuralları kapsamında ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.

Kurallar nasıl uygulanacak?

Meta, yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamasında "ergenlere ait hesapların proaktif biçimde tespit edilmesi için yeni teknolojiler geliştirdiklerini" söyledi.

Bu teknolojiler sayesinde yetişkin doğum tarihiyle platforma kaydolan ergenlerin tespit edilip, hesaplarının kısıtlı hesaplarına dönüştürüleceği belirtildi.

Meta, dönüştürme sürecinin 2025'in ilk döneminde ABD'de başlayacağını açıkladı.

İlk etapta ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da 18 yaş altı olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları, 17 Eylül'den itibaren 60 gün içerisinde "ergen hesabına" dönüştürülecek.

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Avustralya, Teknoloji, Instagram, Türkiye, Kanada, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'dan 18 Yaş Altı Kısıtlamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:09:47. #1.12#
SON DAKİKA: Instagram'dan 18 Yaş Altı Kısıtlamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement