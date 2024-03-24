Instagram, Mesajlar İçin Metin Biçimlendirme Seçeneklerini Test Ediyor

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, kullanıcıların hoşuna gidecek yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Böylelikle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen Instagram, şimdi ise mesajlar için metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor.
Instagram, metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor!
Instagram, son dönemlerde kullanıcıların istek ve önerilerine bir hayli önem veriyor. Bu doğrultuda beklenen özelliklere yavaş yavaş kavuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre şirket, Reels için videoyu farklı şekillerde paylaşmayı mümkün kılacak Spins özelliği üzerinde çalışıyordu. Şimdi ise sohbetlere renk katacak metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor.
Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsü ile Instagram için metin biçimlendirme özelliklerinin test edildiği ortaya çıktı. Buna göre kullanıcılar, artık mesajlarını yazarken metinlerini kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Bu seçeneklere erişebilmek içinse metne basılı tutup seçmek gerekecek.
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Şu anda test aşamasındaki bu yeniliğin herkes için ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Tahminler önümüzdeki haftaları gösterse de şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
Instagram'a mini oyun eklendi
Geçtiğimiz haftalarda çıkan bir habere göre ise Instagram'a sessiz sedasız, hiçbir duyuru yapılmadan bir mini emoji oyunu eklendi. Bir Instagram sözcüsü tarafından doğrulanan bu mini oyunu başlatmak için öncelikle uygulamayı açın. Akabinde özel mesajlar kısmından dilediğiniz bir sohbete giriş yapın. Sonrasında karşıdaki kişiye bir emoji gönderin. Gönderdiğiniz emojiye tıklayarak mini oyunu başlatabilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram için metin biçimlendirme yeniliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Instagram, Mesajlar İçin Metin Biçimlendirme Seçeneklerini Test Ediyor - Son Dakika
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