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Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme ve Altyazı Özelliği İçin Güncelleme Geliyor - Son Dakika
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Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme ve Altyazı Özelliği İçin Güncelleme Geliyor

Instagram, profil fotoğrafı büyütme özelliğini daha da işlevsel hale getiriyor. Kullanıcılar artık profil fotoğrafını daha fazla büyütebilecek. Ayrıca, altyazı desteği için de güncelleme deneme aşamasında. Instagram Reels videoları için altyazı eklemek mümkün olacak. Bunun yanında Instagram, yeni özellikler için de denemelere devam ediyor.

Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme ve Altyazı Özelliği İçin Güncelleme Geliyor
11.01.2024 - 10:30,
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Instagram hem stalkerları sevindiren hem de altyazı desteğini artıran iki yeni özellik için denemeler başladı. Bu anlamda Instagram profil fotoğrafını büyütme özelliği daha da işlevsel hale geliyor. Çoğumuzun haberdar olmadığı Instagram altyazı desteği için de önemli bir güncelleme deneme aşamasında.

Instagram profil fotoğrafı büyütme ve altyazı özelliği için güncelleme geliyor

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, geçen sene profil fotoğrafı büyütme özelliği ile karşımıza çıktı. Instagram, geçen ay ise kullanıcılara bu özelliği açıp kapatma imkanı verdi. Şimdi ise Instagram profil fotoğrafı büyütme özelliği çok daha işlevsel hale geliyor. Buna göre artık profil fotoğrafına çok daha fazla büyütme imkanınız olacak.

Instagram için yeni özellikleri daha önce de sızdıran Alessandro Paluzzi, X hesabından yeni profil fotoğrafı büyütme özelliği hakkında bir paylaşım yaptı. Buna göre kullanıcılar üstüne tıklayıp büyüttüğü profil fotoğrafına iki parmağıyla zoom yapabilecek.

#Instagram is working on the ability to pinch-to-zoom on the profile picture ?? pic.twitter.com/wDrNtdFBdK

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2024

Bu anlamda profil fotoğrafı büyütme özelliğini belli kişilere kapatmada şu an deneme aşamasında. Profil fotoğrafının istenildiği kadar büyütülmesi, güvenlik endişelerini artırsa da, bunu sadece takipçilerinize ya da yakın arkadaşlarınıza açmanız da mümkün. Yine isterseniz özelliği tamamen de kapatabileceksiniz.

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Instagram ayrıca altyazı özelliği için otomatik çevirme üzerinde çalışıyor. Bu anlamda Instagram Reels videoları için ayarlardan altyazı eklemeniz mümkün. Ancak bu altyazılar tahmin edeceğiniz gibi sadece İngilizce. Bu otomatik çevirinin yapay zeka destekli olma ihtimali yüksek. Ancak şu an için özelliğin detayları ortaya çıkmış değil.

Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme ve Altyazı Özelliği İçin Güncelleme Geliyor

Instagram, bunun yanında yeni başka özellikler için de denemelere devam ediyor. Bu anlamda herkese açık koleksiyon da diyebileceğimiz bir özellik de deneme aşamasında. Böylece Instagram'da kaydettiğiniz reels, fotoğraf ve gönderileri koleksiyon haline getirip, insanlarla paylaşmanız mümkün olacak. Gizli hesaplar ise bu koleksiyonları sadece kendi takipçileriyle paylaşma imkanına sahip olacak.

Instagram'ın bir diğer denemesi ise Fitness çıkartması. Sosyaal medya uygulaması uzun zamandır yeni bir çıkartma sunmadı. Bu çıkartmanın ise spor paylaşımlarında kullanmak dışında bir özelliği olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme ve Altyazı Özelliği İçin Güncelleme Geliyor - Son Dakika
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