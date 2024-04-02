Apple, geçen sene iPhone 15 serisini tanıtarak akıllı telefon pazarında bir kez daha dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Şimdi ise gözler, iPhone 16 serisine çevrildi. Yeni modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak batarya kapasiteleri ortaya çıktı.
iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri sızdı!
Her yıl piyasaya sürülen yeni iPhone modelleri, genellikle batarya kapasitelerinde büyük bir artış olmadan uzun süreli kullanım imkanı sunmaya devam ediyor. Son sızıntıya göre iPhone 16 serisi de bu geleneği bozmayacak ve batarya kapasitesinde önemli bir artış sunmayacak. Ancak bu, serinin bir modeli için geçerli olmayacak.
Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16, 3.561 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu değer, iPhone 15'te 3.349 mAh idi. Buna göre yüzde 6 oranında bir artış olacağını söyleyebiliriz.
iPhone 16 Pro taş gibi olacak! Apple'dan yeni titanyum hamlesi
iPhone 16 Plus'taki batarya ise 4.006 mAh olacak. Bu değer iPhone 15 Plus modelinde 4.383 mAh idi. Buna göre yüzde 8 seviyesinde düşeceğini söyleyebilmek mümkün. Öte yandan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri ise sırasıyla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerinde bataryalardan güç çekecek. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, 3.274 mAh ve 4.442 mAh'di. Buna göre sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 oranında artış söz konusu.
İddia edilen batarya değerleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Modellerinin Batarya Kapasiteleri Sızdı - Son Dakika Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor. Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak. China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor. Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak. Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir. Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti. OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
ModelBatarya Kapasitesi (mAh)iPhone 163.561 mAh (+6%)iPhone 16 Plus4.006 mAh (-8%)iPhone 16 Pro3.355 mAh (+2%)iPhone 16 Pro Max4.676 mAh (+5%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Modellerinin Batarya Kapasiteleri Sızdı - Son Dakika
Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.
China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor.
Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.
Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir.
Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?