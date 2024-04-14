İran, İsrail ile diplomatik ilişkilerinin tekrar gerilmesi sonrasında dün gece ilk hava saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Saldırı için balistik füze ve kamikaze İHA kullanan İran, İsrail ve Ürdün hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Sizler için kamikaze İHA ve balistik füze nedir? sorusunu yanıtladık.
İran, İsrail saldırısında kamikaze İHA ve balistik füze kullandı
Bazı kaynaklara göre İran, 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi. İlk olarak seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştiren İran, Ürdün hava savunma sistemine takıldı.
Balistik füzeler, genellikle uzun menzilli hedeflere doğru hızlı ve yüksek patlayıcı yükler taşıyan askeri araçlar olarak biliniyor. Bununla birlikte balistik füzeler, genellikle nükleer silah taşıyabildiği gibi stratejik saldırılar veya caydırıcı güçler olarak da kullanılıyor.
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Balistik füzelerin ar-ge süreci ve üretilmesi oldukça karmaşık bir süreç gerektirdiği için ülkelerin savunma ve güvenlik stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Balistik füze menzilinin hedefe ulaşma süresi ve taşıdığı yük miktarı gibi teknik özellikleri, askeri yeteneklerin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtelim.
İran, saldırı esnasında Shahed 136S model kamikaze drone ve Fattah balistik füze kullandı. İsrail kaynaklı bilgilere göre, saldırı esnasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İran ordusunun envanterinde bulunan balistik füze modelleri ise şu şekilde:
Kamikaze İHA nedir? Kamikaze İHA'lar, kendilerine verilen hedeflere doğrudan yönlendirilerek saldırı gerçekleştiren ve görevini tamamladıktan sonra yok olan özel bir teknolojiye sahiptir. TUSAŞ'tan HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde anlaşma! Kamikaze İHA'lar, geleneksel insansız hava araçlarından farklı olarak, tek seferlik görevler için tasarlanmıştır. Sahip oldukları yüksek manevra kabiliyeti ve doğrudan hedefe yönlendirilebilme özelliğinin kamikaze İHA'ları etkili bir savaş aracı haline getirdiğini belirtelim. Shahed 136 İHA Teknik Özellikleri Shahed-238 İHA Teknik Özellikleri (Tahmini) Son Dakika › Teknoloji › İran, İsrail saldırısında kamikaze İHA ve balistik füze kullandı - Son Dakika Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi. Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarına devam ediyor ve yakında kullanıcıların karşısına yeni bir model olan POCO Pad ile çıkacak. POCO Pad'in teknik özellikleri hakkında gelen raporlar, cihazın Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağını gösteriyor. Cihazda 2.5K piksel çözünürlüğe sahip 12.1 inçlik bir ekran, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi özellikler bulunacak. POCO Pad'in çıkış tarihi ise mayıs ayında olması bekleniyor. Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7, önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Yeni teknolojilerle donatılan cihazın sektörde büyük etki yapması bekleniyor. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacağı belirtilirken, teknik özellikleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak cihazın güçlü bir işlemciye, geniş depolama kapasitesine ve uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin temmuz ayında satışa çıkması ve Apple Watch'a yakın bir performans sunması tahmin ediliyor. Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor. Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, mi Pilot kullanıcıları için ilk olarak sunulacak. HyperOS, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunuyor. Electronic Arts, Cliffhanger Games tarafından geliştirilen Black Panther oyunu için açık dünya konseptine odaklanıyor. Oyunun detayları, stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında paylaşıldı. Oyunda, Wakanda'da geçecek ve zengin bir açık dünya ortamı sunacak. Ayrıca yapay zeka davranışları, kullanıcının oynanışına göre şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Hollanda'da, McDonald's'ın patates kızartması kokan reklam panoları yakınından geçenleri restoranın kapısına kadar çekmeyi planlıyor. Synthetic Memories projesi kapsamında üretilen yapay zeka, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmak için anılarını kullanarak görsel üretiyor. Proje, fotoğraflanmayan anıları kalıcı bir şekilde görüntülemek için yapay zeka kullanıyor. Eski AI modelleri kullanılarak oluşturulan fotoğraflar, bazı kusurlar içerebiliyor ancak proje ekibi, bu modellerin belirsiz ve bulanık anı yönlerini yakaladığına inanıyor. Bu girişim, yapay zekanın insan anılarını geri getirme ve görselleştirme potansiyelini gösteren bir örnektir. Razer BlackShark V2 Pro, yeni bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. Son nesliyle PlayStation 5, Xbox One ve Xbox X/S konsollarıyla tam entegre şekilde çalışacak olan kulaklık, özel ses teknolojileriyle üst düzey bir ses deneyimi sunacak. Yeni nesil TriForce Titanium 50 mm sürücüleriyle berrak bir ses performansı verecek olan kulaklık, kullanıcıların frekansları özelleştirmesine de olanak sağlayacak. Razer BlackShark V2 Pro'nun PlayStation 5 versiyonu, Tempest 3D AudioTech teknolojisiyle daha derin bir ses tınısı sunacak. Ürün, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Amerika yönetimi, Rocket Lab ve True Anomaly şirketleriyle işbirliği yaparak uzayda askeri bir tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikat, ülkenin terörist saldırılara karşı nasıl korunacağını test etmeyi amaçlıyor. Tatbikatta kullanılacak uzay aracı Rocket Lab tarafından üretilecek ve özel bir uydu tarafından takip edilecek. Amerikan askeri birlikleri gerçekçi bir savaş simülasyonu kullanacak ve tatbikatın 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin başarısı ise gelecekteki uzay araştırmaları için önemli bir dönüm noktası olabilir.
Füze AdıMenzil (km)Ağırlık (ton)Faydalı Yük (kg)GüçlendiricilerGüdü Sistemiİlk UçuşGiriş TarihiDurumFajr-33002.8250KatıINS/GPS19871991HizmetteFajr-55003.3500KatıINS/GPS19941999HizmetteQiam-17004.2750KatıINS/GPS20012002HizmetteSejjil2.0008.01.000KatıINS/GPS20082011HizmetteGhadr1.2007.51.000KatıINS/GPS20092010Hizmete Giriş AşamasındaShahab-31.3506.2500SıvıINS/GPS19992003HizmetteShahab-13501.3150SıvıINS/GPS19881991EmekliKhalij-Fars1.0003.0250KatıINS/GPS20102011HizmetteDezful9003.5250KatıINS/GPS20152016HizmetteKhorramshahr2.0008.01.000KatıINS/GPS20172018Hizmete Giriş AşamasındaFattah7003.5500KatıINS/GPS20162017Hizmette
ÖzellikDeğerKanat Açıklığı2.5 metreUzunluk3.5 metreMaksimum Hız185 km/saat (115 mph)Menzil2.500 km'ye kadar (1.550 mile)Ağırlık200 kgMotorPervaneli motorHarp BaşlığıPatlayıcıFaydalı Yük20-40 kgGövde MalzemesiHafif karbon fiber
ÖzellikDeğerMenşeiİranMotorJet motoruKanat AçıklığıBilinmiyorUzunlukBilinmiyorAğırlıkBilinmiyorMaksimum Hız402-598 km/saat (250-372 mph)MenzilBilinmiyorFaydalı YükBilinmiyorHarp BaşlığıPatlayıcıSeyir SistemiOtonom veya uzaktan kumandalı (tahmini)Stabilite ve Manevra Kabiliyeti8 aktüatör sayesinde geliştirilmiş
Kamikaze İHA nedir?
Kamikaze İHA'lar, kendilerine verilen hedeflere doğrudan yönlendirilerek saldırı gerçekleştiren ve görevini tamamladıktan sonra yok olan özel bir teknolojiye sahiptir.
TUSAŞ'tan HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde anlaşma!
Kamikaze İHA'lar, geleneksel insansız hava araçlarından farklı olarak, tek seferlik görevler için tasarlanmıştır. Sahip oldukları yüksek manevra kabiliyeti ve doğrudan hedefe yönlendirilebilme özelliğinin kamikaze İHA'ları etkili bir savaş aracı haline getirdiğini belirtelim.
Shahed 136 İHA Teknik Özellikleri
Shahed-238 İHA Teknik Özellikleri (Tahmini)
Son Dakika › Teknoloji › İran, İsrail saldırısında kamikaze İHA ve balistik füze kullandı - Son Dakika
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
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