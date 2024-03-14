İstanbul\'da Uluslararası Kuluçka Merkezi Açıldı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı.
İstanbul'a Uluslararası Kuluçka Merkezi açıldı!
Bakan Kacır, katılımcılara hitaben dünyanın hızla değişen dinamiklerine ve bu değişimin uluslararası düzen üzerindeki etkilerine dikkat çekerek başladı. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Dünya genelindeki değişim ve dönüşüm sürecine odaklanarak konuşmasına devam eden Bakan, teknoloji ve inovasyon odaklı ülkelerin küresel düzeni yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Ülkenin teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik altyapısını güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atıldığını belirtti.
Bakan Mehmet Fatih Kacır şunları dile getirdi:
"Dünya büyük bir değişim içinde. Uluslararası düzen, bu değişimin yol açtığı zorluklara bilgi ve yenilikçilikle cevap verebilen ülkeler tarafından yeniden şekilleniyor. Teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik altyapısını güçlendiren ülkeler, küresel rekabetin liderleri oluyor.
Bu nedenle, teknoloji ve inovasyon ekosistemimize güç katacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin ötesine taşıma çabamızda bize güç verecek dev bir Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçilik ekosistemi oluşturuyoruz.
Girişimcilik kültürümüzü yaygınlaştırıyor, destek mekanizmaları ve altyapılarımızla girişimcilerimizin ürünlerini pazarlamaya hız kazandırıyoruz. Sadece 4 yılda ülkemizden çıkan 7 Turcorn ve birçok başarı hikayesi, ülkemizin teknoloji girişimciliğinde ne kadar önemli bir konumda olduğunun kanıtıdır.
Bu başarılar, aslında görünenin sadece bir kısmıdır. İnsan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edersek, girişimcilerimizi finansal destek ve nitelikli altyapılarla desteklersek, 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız.
Bu doğrultuda, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan TEKNOFEST gibi etkinlikler düzenliyor ve fikirlerini girişimlere dönüştürmelerini teşvik ediyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST gibi etkinlikler gençlerimizin yanında yer alıyor.
Ülkemizin girişimcilik ekosistemi ve İstanbul'un marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz. İstanbul'u teknoloji girişimlerinin küresel buluşma noktası haline getirerek dünyanın en iyi 20 merkezinden biri yapacağız. Yakında başlatacağımız Tech Visa programı da bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak.
Özellikle dost ve kardeş ülkelerden girişimcileri ülkemize çekmek için çeşitli programlar geliştireceğiz. İslam coğrafyasının gençlerine girişimcilik dünyasını açacağız. Coğrafyamızın zenginliği ve öncü kişiliklerimizle insanlık tarihine önemli katkılar sağlayacağız."
Son Dakika › Teknoloji › İstanbul'da Uluslararası Kuluçka Merkezi Açıldı - Son Dakika
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