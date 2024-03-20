20 Mart 2024 tarihinde yerel saat ile 09: 21: 01'de İstanbul ve çevre illerini etkileyen bir deprem meydana geldi. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre, bu depremin büyüklüğü Ml ölçeğinde 3.5 olarak kaydedildi.
Yalova deprem ile güne uyandı!
Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova'ya 2.42 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremin koordinatları ise 40.67556 kuzey enlemi ve 29.24111 doğu boylamı olarak ölçüldü.
Depremin derinliğinin yeryüzüne yaklaşık 9.71 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Bu da depremin yüzeyden nispeten düşük bir derinlikte meydana geldiğini ve bu nedenle İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilmiş olabileceğini gösteriyor. Zira 3.5 büyüklüğündeki depremler genellikle hafif olarak sınıflandırılıyor ve ciddi hasara yol açmıyor.
Konuyla ilgili AFAD Deprem X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
Son Dakika › Teknoloji › İstanbul ve Çevre İllerinde 3.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, TikTok platformunda dezenformatif içeriklerin yayılımı ve üretiminin çok yaygın olduğunu belirtti. Ünlü, seçim sürecinde bu tür içeriklerin dolaşıma sokulmasının kaçınılmaz olduğunu ve teyit platformlarının kurulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından farklı olduğunu ve dezenformatif içeriklerin yayılmasında etkili olduğunu söyledi.
Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak yeni röle uydusu Queqiao-2'yi Çarşamba günü uzaya fırlattı. Queqiao-2'nin uzaya gönderilmesi, Ay'ın uzak tarafından numune almak gibi gelecekte ülke tarafından gerçekleştirilecek Ay keşif görevleri için önemli bir adım teşkil ediyor. Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık.
Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 4. Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen canlı yayın sunucularıyla yeni bir e-ticaret modelini sergiliyor. Fuarda, profesyonel canlı yayın sunucuları satış oturumları düzenliyor.
Apple, iPhone 16 serisine hazırlanırken aynı zamanda iPhone 17 için ekran özelliklerini belirlemeye başladı. iPhone 17 serisi, çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleyici ekran koruyucu ile gelecek. Ayrıca, standart modellerde 120Hz yenileme hızı ve ekran altı Face ID özelliği bulunacak.
Elektrikli otomobil pazarında rekabet arttıkça fiyatlar düşmeye başladı. Tesla'nın fiyat indirimleri, diğer markaları da fiyatlarını revize etmeye zorluyor. Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı sağlıyor. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Bu durum, elektrikli otomobillerin benzinli araçlara kıyasla daha rekabetçi ve ulaşılabilir hale gelmesine yol açabilir.
Sony, PS5 Pro ile ilgili sızıntıların artması üzerine şirket içinde bir soruşturma başlattı. PS5 Pro'nun teknik özellikleri ve performansı hakkında yapılan sızıntılar, Sony'nin resmi açıklama yapmamasına rağmen ciddi bir endişe yaratmıştır. PS5 Pro, daha yüksek işlemci gücü, ray tracing performansı ve 8K içerik desteği gibi özellikler sunarak oyun deneyimini geliştirecektir.
EPDK'nın aldığı kararla, akaryakıt istasyonlarında satılan benzin ve dizel yakıtlarındaki çeşitlilik azalacak. Artık sadece benzin, dizel (motorin) ve LPG tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak.
Starbucks'ın Metaverse programı, müşterilerin metaverse'deki görevleri tamamlayarak ödül kazanmalarını sağlıyordu. Ancak şirket, bu ayın sonunda programı sonlandırma kararı aldı. Starbucks, metaverse'den çekilme kararıyla birlikte yeni iletişim yolları arayışına girecek. Bu karar, diğer markaların dijital girişimlerini ve metaverse'nin gelecekteki sadakat programlarına olan duruşunu da etkileyecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?