İTÜ\'nün Otonom Robotu TEKNOFEST\'te Ödül Kazandı

Teknoloji

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rake Takımı'nın tasarladığı otonom arama kurtarma robotu, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) iki ödüle layık görüldü.

İTÜ Rake Takımı öğrencileri, afet bölgelerindeki riskli alanlarda arama kurtarma yapabilmesi için 9 ayda ürettiği robotla TEKNOFEST'in İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na katıldı.

Yarışmanın Afet Yönetimi Kategorisi'nde mücadele eden robot, birincilik ve "en iyi sunum" ödüllerini kazandı.

Otonom olarak kendisine verilen talimatları yerine getirebilen arama kurtarma robotu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da sergileniyor.

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren İTÜ Rake Takımı öğrencileri, stantlarını ziyaret eden katılımcılara robotla ilgili bilgi veriyor.

Robotun üzerinde sedye alanı bulunuyor

Takımın yazılım ekip kaptanı Önder İhsan Kul, AA muhabirine, TEKNOFEST'e katılmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kul, üretimini yaptıkları arama kurtarma robotuyla ilgili bilgi vererek, "Aracımızın üzerinde bir sedyesi ve kancası var. Afet alanlarında belirlenen riskli ve insanların girmesinin tehlikeli olduğu bölgeye gidip oradan kişiyi alıp tahliyesini sağlıyor. Otonomun yanı sıra manuel olarak da kullanabiliyoruz." diye konuştu.

"Bu proje ülkemiz için çok önemli"

Kul, TEKNOFEST'e katılmadan önce Almanya'da düzenlenen uluslararası arama kurtarma yarışmasında mücadele ettiklerini anlattı.

"Uluslararası yarışmada ikinci olduk." diyen Kul, şunları kaydetti:

"Bu projeyi TEKNOFEST'e entegre edebileceğimizi düşündük. Böylelikle buraya katılarak birinci olduk. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ortada büyük bir emek var. Üniversitemizin laboratuvarında gece gündüz çalıştık. Bunun sonuçlarını görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ödülümüzü aldık. Onun da ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Bu proje ülkemiz için çok önemli. Bizim aracımız da birkaç arama kurtarma personelinin olması gerektiği operasyonda insanlar yerine bu alana gidip belirlenen kişiyi üzerine alarak afet ortamının dışına çıkartıyor."