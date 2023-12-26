NASA yıllar sona Artemis Görevi ile Ay'a ayak basacak. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Artemis programına sürpriz bir ülke daha dahil oldu. Japonya ve ABD'nin gelecekteki Artemis Misyonuna bir Japon astronotun dahil edilmesi konusunda görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. ABD liderliğindeki keşif programı, Japonya'nın ilk ay astronotu için bir basamak görevi görecek. Ayrıca bu görev, Japonya'ya uzay araştırma çabaları açısından büyük bir ilerleme sağlayacak. İşte detaylar…

Japonya Artemis Misyonu'na dahil olacak!

NASA, Artemis III Misyonu ile uzun bir aranın ardından astronotları Ay yüzeyine indirmeyi planlıyor. Uçuş programına göre bu görev en erken 2025 yılında gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşmaya göre Artemis Misyonu'na Japonya da katılabilecek. İki ülkenin görüşmeleri devam ediyor.

Geçen hafta ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris bu konuya ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada ABD'nin öncülüğünü yapacağı Artemis Misyonu'nda uluslararası bir astronotun yer alacağını söyledi. NASA, 2029 yılına kadar astronotların Ay yüzeyinde olmasını planlıyor. Kamala Harris'in son yorumlarıyla daha da sağlamlaşan bilgiye göre bu uluslararası astronot aynı zamanda Japonya'nın ilk ay astronotu olacak.

NASA bile kullanıcı verilerini güvende tutmakta zorlanıyor!

Japon uzay ajansı JAXA, ve NASA işbirliği yapacak. Ayrıca Japonya Başbakanı Fumio Kishida da Japonya ve ABD'nin ortaklık faaliyetlerini hızlandırdığını açıkladı. Japonya ve NASA ortaklığı yalnızca Artemis göreviyle sınırlı olmayacak. Ayrıca Japonya Ay'ın yörüngesinde dönmesi planlanan bir ileri karakol olan Ay Geçidi'nin inşası da dahil olmak üzere diğer NASA projelerine de katılacak.

NASA'nın bir sonraki görevi Artemis II'de astronotlar, Orion uzay aracıyla Ay'a yakın uçuş yapacak. Bu görevde ABD ve Kanada'dan dört astronotu yer alıyor. Artemis II görevi 2024 yılının kasım ayında gerçekleşecek. Ayrıca NASA, 2028 yılına kadar neredeyse her yıl düzenli olarak Ay'a geziler düzenlemeyi planlıyor.