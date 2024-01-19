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Japonya, Ay'a yumuşak iniş yapan 5. ülke olarak tarihe geçti - Son Dakika
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Japonya, Ay'a yumuşak iniş yapan 5. ülke olarak tarihe geçti

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, SLIM adlı insansız uzay aracının Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylelikle Japonya; ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a iniş gerçekleştiren 5'inci ülke olarak tarihe geçti.

19.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 23:00
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylece Japonya, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapan 5'inci ülke oldu.

Ülkeler arasındaki uzay yarışı giderek kızışırken, Japonya Ay'a uzay aracı ile yumuşak iniş yapan 5'inci ülke oldu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Eylül ayında yörüngeye gönderdiği SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracı yerel saatle 00.20 sıralarında Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirdi.

Japonya, Ay'a yumuşak iniş yapan 5. ülke oldu

"SADECE KENDİ BATARYASIYLA ÇALIŞIYOR"

JAXA tarafından düzenlenen basın toplantısında, uzay aracının Dünya ile iletişimi yeniden kurduğunu ancak, güneş panellerinin muhtemelen yanlış açıda olması nedeniyle elektrik üretemediği aktarıldı. JAXA Başkanı Hitoshi Kuninaka, "SLIM şu anda sadece kendi bataryasıyla çalışıyor. Verilerinin dünyaya aktarılmasına öncelik veriyoruz." dedi.

"AY'IN KESKİN NİŞANCISI"

Toplantıda ayrıca, "Ay'ın keskin nişancısı" olarak adlandırılan SLIM'in belirlenen hedefin 100 metre yakınına inmeyi başardığı aktarılırken, bu teknoloji sayesinde potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfinde güçlü bir araç haline geleceği vurgulandı. SLIM'in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamanın ise yaklaşık 1 ay süreceği belirtildi.

Japonya, Ay'a yumuşak iniş yapan 5. ülke oldu

EYLÜLDE YÖRÜNGEYE GÖNDERİLMİŞTİ

JAXA, SLIM adlı insansız uzay aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu geçtiğimiz Eylül ayında H2A roketi ile yörüngeye göndermişti. JAXA'dan yapılan açıklamada, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacağı belirtilen SLIM'in, 3-4 ay içinde Ay yörüngesine ulaşacağı, 4-6 ay içinde ise Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı belirtilmişti. XRISM görüntüleme uydusunun ise yıldızlar ve galaksilerden detaylı görüntüler elde etmeyi hedeflediği belirtilmişti. Toplanacak verilerin 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki Artemis projesinde kullanılacağı açıklanmıştı.

Japonya, Ay\'a yumuşak iniş yapan 5. ülke olarak tarihe geçti
Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji
YORUMLAR (2)
  • MAHKEME-İ KüBRA: Onlar yalan söyledi, Ne Uzay'a çıktılar ne de AY'a Ayak bastılar! Bu yalan mutlaka açığa çıkarttığımız gün geldiğinde korkakliginiz ayyuka çıkmış olacak! Yanıtla 4 4
  • Eski Tüfek.: Git bi yüzünü yıka'da , kendine gel mahkemeci...... 1 2

Japonya, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

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