Karabük Üniversitesi, Karabük\'teki okul binalarının deprem performansını inceliyor

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, kentteki okul binalarının deprem performansının incelenmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın destekleriyle, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Şenol Gürsoy ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Şule Garip ile TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Erhan Eren, okul binalarının deprem performansının değerlendirilmesi için harekete geçti.

Kentteki kamu binalarında tasarım gözetmenliği ve proje danışmanlığı çalışmalarını sürdüren akademisyenler, Valilik, İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleriyle, 16 okul binasının deprem performansını değerlendirdi.

Prof. Dr. Şenol Gürsoy, yaptığı açıklamada, KBÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı olarak okulların deprem güvenliği ve performansının yeterliliği konusunda, proje danışmanlığı ve tasarım hizmeti verdiklerini belirtti.

Bugüne kadar 16 okul binasını incelediklerini ifade eden Gürsoy, gözlemsel durum analiziyle binanın hasar durumlarını tespit ettiklerini, zemin ve arazi analizi ile zemin durumu ve yerleşimine dair incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Malzeme yeterliliği analizi için beton ve demir gibi malzemelerden numuneler aldıklarını, deneyler yaptıklarını bildiren Gürsoy, modelleme ve performans analiziyle, bilgisayar ortamında binanın performansını değerlendiklerini bildirdi.

Gürsoy, güçlendirme ihtiyacı olan binalar için proje tasarlayacaklarına işaret ederek, "Okul binalarının güvenliğiyle ilgili bir seferberlik başlattık. Deprem gelmeden önce yaşadığımız mekanlar depreme karşı güvenilir mi değil mi ona mutlaka baktırmamız lazım. Deprem olduktan sonra iş işten geçmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Halkımıza yardımcı olma konusunda istekliyiz"

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Şule Garip de Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını ve binaların mevcut yapı stokunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul binalarının yanı sıra tüm yapı stokunu değerlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Garip, depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna işaret ederek, eski deprem yönetmeliği kapsamında inşa edilen yapıların incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların, bu konuyu göz ardı etmemesini vurgulayan Garip, "Vatandaşlara gerekli hassasiyetleri göstererek, binalarını inceleme konusunda istekli olmalarını öneriyorum. Vatandaşlarımız KBÜ Döner Sermaye Müdürlüğüne başvurabilir, gerekli bilgiyi alarak bizlerle irtibat kurabilir. Her konuda, halkımıza yardımcı olma konusunda istekliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Garip, konutlarda deprem yönetmeliğine uygun taşıyıcı sistemlerin seçilmesinin, temel sisteminin düzgün tasarlanmasının önemine değinerek, bölgenin yerel zemin koşullarının da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.