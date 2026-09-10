Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı TEKNOFEST 2026\'da Türkiye ikincisi oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda geliştirdiği araçla Türkiye ikinciliğini elde etti.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin katkısıyla geliştirdiği araçla TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı takım, yarışma sürecinde yürüttüğü çalışmaların ardından geliştirdiği araçla dereceye girdi.

Geleceğin ulaşım teknolojileri için yarıştılar

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması, üniversite öğrencilerinin yeni nesil yüksek hızlı ulaşım teknolojileri üzerine çalışmalar geliştirmelerini ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesini amaçlıyor.

Yüksek hızlarda ve düşük sürtünme şartlarında ulaşım sağlamaya yönelik Hyperloop teknolojisi kapsamında öğrenciler; araç tasarımı, mühendislik hesaplamaları, tahrik ve kontrol sistemleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Yarışma, farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin bir arada çalışmasına imkan sunarken, katılımcıların geliştirdikleri sistemleri yarışma şartlarında test ederek uygulamalı deneyim kazanmalarına da imkan sağlıyor.PARTECH Hyperloop Takımı da yarışma sürecinde geliştirdiği araçla teknik çalışmalarını sahaya taşıyarak Türkiye ikinciliğine ulaştı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, takımın elde ettiği Türkiye ikinciliği dolayısıyla öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik etti. Kırışık, derecenin öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını ortaya koyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin geleceğin teknolojileri arasında gösterilen hyperloop alanında geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST 2026'da Türkiye ikinciliği elde etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Başarının farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin ortak çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Kırışık, "Farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerimizin bir araya gelerek ortaya koyduğu bu başarı, Karabük Üniversitesinin bilim ve teknoloji üretme kapasitesinin önemli bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kırışık, öğrencilerin Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeler geliştirmesini önemsediklerini belirterek, "PARTECH Hyperloop Takımımızı, öğrencilerimizi ve bu süreçte emeği bulunan akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesinin bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında öğrencilerin proje geliştirmelerine yönelik desteğini sürdüreceğini belirten Kırışık, elde edilen derecenin yeni projeler ve başarılar için motivasyon oluşturmasını diledi.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerin Türkiye'nin öncelikli teknoloji alanlarında deneyim kazanmalarını ve geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda üniversiteyi temsil etmelerini desteklemeye devam ediyor.