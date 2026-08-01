Karadeniz’in en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryumu’nun inşaatı tamamlandı - Son Dakika
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Karadeniz’in en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryumu’nun inşaatı tamamlandı

Karadeniz’in en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryumu’nun inşaatı tamamlandı
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Samsun’da bulunan Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryumu, tamamlanan inşaat çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Samsun'da bulunan Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryumu, tamamlanan inşaat çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen merkez, bilimi yalnızca anlatan değil, deneyimleyerek öğreten yapısıyla bölgenin bilim ve teknoloji altyapısına katkı sunacak. Samsun-Ordu Karayolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde inşa edilen Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinde yapım çalışmaları tamamlandı. Bilim ve teknolojiye yönelik teçhizatın kurulumu ile iç sergi düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından merkezin hizmete açılması planlanıyor.

Toplam 12 bin metrekare alana sahip merkez, her yaştan ziyaretçiye bilimi uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sunacak. Modern mimarisiyle dikkat çeken tesiste fuaye alanı, sergi salonları, atölyeler, satış alanları, laboratuvarlar ve planetaryum bölümü yer alıyor.

Bölgenin en büyük bilim merkezi olma özelliğini taşıyan proje ile özellikle çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması, bilimsel farkındalığın güçlendirilmesi ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Karadeniz’in en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryumu’nun inşaatı tamamlandı - Son Dakika

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