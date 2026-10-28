KBÜ\'lü akademisyenler Antep fıstığında 15 gün çiçeklenen erkek genotipleri seçecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ve araştırmacı Halit Seyfettin, Türkiye ile Özbekistan arasında yürütülecek uluslararası Antep fıstığı araştırma projesinde görev alacak.

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ve araştırmacı Halit Seyfettin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulunan uluslararası projede, iklim değişikliğinin Antep fıstığında tozlanma ve verim üzerindeki etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilecek erkek genotipleri araştıracak.

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve Yenilikler Bakanlığı iş birliğindeki 2518 İkili İş Birliği Destek Programı kapsamında, "Türkiye ve Özbekistan'daki Doğal Pistacia Türü Popülasyonlarında Uzun Çiçek Açan Erkek Antep Fıstığı Ağaçlarının Seçimi (Seleksiyon Aşaması-I)" başlıklı proje desteklenmeye değer bulundu.

İki yıl sürmesi planlanan projenin Türkiye yürütücülüğünü Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar, Özbekistan yürütücülüğünü ise Taşkent Devlet Tarım Üniversitesinden Dr. Mansurbek Kholmurotov üstleniyor. KBÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Sarpkaya ile araştırmacı Halit Seyfettin de araştırma ekibinde yer alıyor.

Projede, Türkiye ve Özbekistan'daki doğal Pistacia popülasyonlarında uzun süre çiçeklenen erkek Antep fıstığı genotiplerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Antep fıstığında verimi etkileyen önemli unsurlardan biri, erkek ve dişi ağaçların çiçeklenme dönemlerinin uyum göstermesi. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve mevsimsel değişimler, çiçeklenme zamanlarını etkileyerek tozlanma yetersizliğine ve verim kayıplarına yol açabiliyor.

Bu kapsamda yaklaşık 15 gün boyunca çiçeklenme özelliği gösteren erkek genotiplerin belirlenmesi ve tozlayıcılık potansiyellerinin değerlendirilmesi planlanıyor. Araştırmayla değişen iklim şartlarında tozlanmanın sürekliliğine katkı sağlayabilecek genetik kaynakların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Türkiye'de Şanlıurfa, Siirt ve Karabük'te, Özbekistan'da ise doğal Pistacia popülasyonlarının bulunduğu alanlarda araştırmalar yürütülecek.

Arazi çalışmalarında uygun erkek ağaçlar belirlenerek çiçeklenme özellikleri gözlemlenecek ve polen örnekleri toplanacak. Laboratuvar analizlerinde polenlerin canlılığı ve çimlenme kapasitesi incelenerek seçilen genotiplerin tozlayıcılık özellikleri değerlendirilecek.