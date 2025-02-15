Kocaeli Üniversitesinden Kamikaze Dron Tehdidine Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kocaeli Üniversitesinden Kamikaze Dron Tehdidine Çözüm

Kocaeli Üniversitesinden Kamikaze Dron Tehdidine Çözüm

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, kamikaze dronları imha edecek bir sistem geliştirdi.

15.02.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesinden 28 öğrenci, kamikaze dron (gezici mühimmat) tehdidine karşı sistem geliştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2017 yılında kurulan Kılavuz Koustech takımı, ürettikleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile geçen yıl TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA" yarışmasında birinci oldu.

Takım, Türkiye'deki yarışmalarda elde ettikleri başarıların yanı sıra ABD'de katıldıkları AUVSI SUAS yarışmasında finalist olma başarısı gösterdi.

TEKNOFEST ödülünün ardından çalışmalarına ara vermeyen ekip, belediye bünyesindeki Kılavuz Teknoloji Merkezinde kamikaze dronların havada imhasına yönelik sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Ekip tarafından prototipi üretilen "sürü avcı İHA" sisteminin test aşamasının tamamlanmasının ardından ticarileştirilmesi hedefleniyor.

"Savunma sanayisine katkı sağlayacak şirketleşme hayalimiz var"

Kılavuz Koustech takımında kontrol ve güdüm sistemlerinden sorumlu Akif Akbaş, AA muhabirine, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını ve motive ettiğini söyledi.

Takım olarak avcı İHA'lar üzerine çalıştıklarını belirten Akbaş, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü gibi çok büyük ve pahalı sistemler yerine artık daha ucuz, maliyeti düşük sistemler kullanılıyor. Biz de bunları FPV değil de otonom hale getirmeye çalışıyoruz. Kontrol ve güdüm algoritmaları üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Akbaş, avcı İHA'ların, savunma sistemi olduğunu dile getirerek, "Çok ucuz dronlar, milyon dolarlık tankları imha edebiliyor. Biz de kamikaze dronları havada imha edebilecek sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Prototipi geliştirilen sistemle ilgili testlerin devam ettiğini anlatan Akbaş, "Önümüzde bir yol haritamız var. Bunun fikri süreci uzun yıllardır var. Takımızdan çıkan 3 şirket var. Onların izlediği yoldan giderek bizim de savunma sanayisine katkı sağlayacak şirketleşme hayalimiz var." ifadelerini kullandı.

Haberleşme ekip lideri Kerem Yiğit Saran da daha önce de avcı İHA'lar üzerine TÜBİTAK projesi hazırladıklarını, bu konuda sürü kabiliyeti geliştirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Saran, "Savaşan İHA kategorisinde yarıştığımızda bir vuruşu simüle ediyorduk. Biz, artık '4 saniye kilitlenebiliyoruz, neden onu havada vurmuyoruz?' dedik. Bu sebeple bu yıl sürü halinde hareket ederek İHA'yı bulup imha eden sistemler üzerine çalışmaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji, Teknofest, Savunma, kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kocaeli Üniversitesinden Kamikaze Dron Tehdidine Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Üniversitesinden Kamikaze Dron Tehdidine Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.