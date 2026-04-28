Konya\'da dezenformasyonla mücadele eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda kamu personeline 'Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimleri' başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" çerçevesinde kamu personeline yönelik, "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" semineri, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlendi. Seminerde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, "Her tarafta her alanda doğru bilgiye ulaşmanın yollarını hep birlikte aramamız gerekiyor. Öbür türlü gençlerimizi bu alandaki bataklıklara çekmiş oluruz. Yanlış bilgiye sürüklemiş oluruz. Bu sadece ülke içinde değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de çok etkili bir konumda. Biz de bugün buraya toplandık. Her kurumun çalışanlarına burada elde ettiğimiz bilgilerle kendi kurumlarımızda devamında bunun çalışmasını beraber yapacağız. Özellikle her kurum kendi içinde burada eğitici eğitimleri alan arkadaşlarımız kendi kurumlarındaki arkadaşlarına buradaki çalışmaları anlatacak. Böylelikle toplumun her kesimini her alanda bilgi sahibi yapıp doğru bilgiye ulaşmanın yollarını arayacağız" dedi.

Programda, Dezenformasyonla ilgili Temel Kavramlar ve Dezenformasyon Türleri, Yeni Medya Yeni Fenomenler & Dezenformasyonun Hızlı Yayılımı ve Etkileri & Algoritmaların Rolü & Dezenformasyonun Psikolojisi, Dezenformasyonla Bireysel Mücadele Etme Yöntemleri & Yasal Düzenlemeler konularında bilgiler verildi. - KONYA